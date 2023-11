Allegri, adesso è davvero finita per lui | Indisponibile per 4 anni, tifosi in lacrime

Oltre a tutti gli infortunati e gli squalificati con cui deve fare i conti, il tecnico livornese dovrà rinunciare ad un suo vecchio pupillo.

La Juventus che vince, anche se ancora non convince, è riuscita ad andare oltre i propri limiti ed ha saputo, come spesso accaduto con Allegri in panchina, ottenere il massimo con il minimo sforzo, sfruttando alla perfezione le occasioni create e i limiti o gli errori degli avversari.

Sono così arrivate cinque vittorie ed un pareggio nelle ultime sei partite e i sei clean sheet di fila. Numeri importanti, numeri che hanno permesso ai bianconeri di salire al secondo posto in classifica ad appena due punti dall’Inter capolista. Questo è avvenuto nonostante mille difficoltà dovute e causate soprattutto da una rosa ridotta all’osso.

Un organico già non particolarmente ricco, infatti, ha dovuto fare a meno in queste ultime settimane degli infortunati di lungo corso, come Alex Sandro e De Sciglio, di Danilo che dovrebbe rientrare dopo la sosta, degli squalificati, almeno fino alla fine della stagione, Pogba e Fagioli. Allegri, inoltre, ha dovuto fare i conti anche con gli acciacchi di Chiesa e Vlahovic.

Gli ultimi due sono rientrati, anche se non a pieno regime, negli ultimi match di campionato. Ma, se l’attacco è forte, completo e assortito, gli altri reparti hanno degli evidenti limiti, sia a livello di uomini che a livello tecnico e di alternative.

Niente Juve per i prossimi quattro anni

Ovviamente, il fatto di non disputare le coppe europee e di giocare una volta a settimana, facilita il compito di Mister Allegri che non è costretto ad operare particolari rotazioni o turnover vari e può far rifiatare e respirare durante l’intera settimana i suoi titolarissimi.

Alcuni calciatori, però, non saranno a disposizione per tutta la stagione, come detto, così come per il tecnico bianconero tramonta, forse definitivamente, l’idea di avere a disposizione, nuovamente, uno dei suoi pupilli: Alvaro Morata. Lo spagnolo è già stato in due diverse fasi della sua carriera un calciatore della Juventus e di Massimiliano Allegri ed il tecnico lo avrebbe riabbracciato molto volentieri.

Contratto fino al 2027, addio ad Allegri e alla Juve

Così come, durante l’ultima estate, si era parlato di lui in ottica Roma, Milan e Inter, oltre che Juventus. Alla fine non se n’è fatto più nulla e Alvaro Morata è rimasto a Madrid dove, con il suo Atletico, sta disputando forse la sua migliore stagione della carriera, almeno dal punto di vista realizzativo. Sono già 12, infatti, le reti stagionali, tra campionato e Champions, per l’ex attaccante di Real e Chelsea.

Il contratto in scadenza nel prossimo giugno aveva acceso le speranze nei club italiani di poterlo acquistare in estate, ma ora l’Atletico Madrid ha deciso di blindarlo e gli ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2027, spegnendo definitivamente i sogni e le velleità di tanti tifosi italiani, ma anche di Massimiliano Allegri.