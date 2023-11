Se è un top player, perchè è ancora lì? | Parla il presidente: frecciatina a Berardi

Stoccata a Domenico Berardi da parte di un presidente di Serie A, l’attaccante del Sassuolo viene accusato di non essere un top player

La carriera di Domenico Berardi è davvero singolare rispetto ai tempi che corrono nel mondo del calcio. L’attaccante è nato e cresciuto nel piccolo Sassuolo, portandolo in Serie A, categoria che ha mantenuto nell’ultimo decennio senza mai scendere in B. Accostato più volte alla Juventus, ha sempre deciso di restare nel club che lo ha fatto diventare un giocatore importante.

Si è preso sulle spalle il reparto offensivo dei neroverdi ed è arrivato fino all’Europa League, traguardo storico per il piccolo centro emiliano che gioca a Reggio Emilia e che rappresenta una delle realtà più sorprendenti d’Italia.

Grazie alle sue prestazioni e ai suoi numeri da bomber, nonostante giochi più sull’esterno, si è conquistato anche la maglia della Nazionale italiana, facendo parte della spedizione vincente del 2021 con il trionfo agli Europei battendo in finale l’Inghilterra.

Soprattutto nel mercato di quest’estate è stato vicino al trasferimento di un top club italiano, dalla Juventus di Massimiliano Allegri alla Lazio di Maurizio Sarri, ma alla fine è rimasto nella sua unica squadra.

Claudio Lotito e le dure critiche nei confronti di Domenico Berardi

Il presidente della Lazio Claudio Lotito è tornato a parlare di mercato in un’intervista rilasciata a Radio Serie A: “In estate Sarri chiedeva Ricci e Berardi e ho tentato di raggiungere questi obiettivi, ma ho ricevuto richieste fuori da ogni logica non solo per la portata economica, piuttosto per il valore del giocatore in relazione dell’età”.

Una stoccata poi nei confronti di Berardi, alla fine non trasferitosi dai biancocelesti: “Abbiamo preso Rovella e non penso che sia inferiore, così come non credo che chi è arrivato sia inferiore a Zielinski che, peraltro, resta sul mercato. Non mi pare che abbia tutti questi compratori. Berardi lo stesso, lo vedo ancora lì“.

Lazio tra il derby e la Champions League

Lazio che si prepara al primo derby della stagione, che si svolgerà questa domenica 12 novembre alle ore 18.00 allo Stadio Olimpico di Roma. A dividere le due squadre un solo punto in campionato e la rincorsa al quarto posto che prosegue.

Nel frattempo è arrivata l’importante vittoria casalinga contro il Feyenoord nella quarta giornata del girone di Champions League, con la Lazio a sette punti in classifica e in piena corsa per il passaggio agli ottavi.