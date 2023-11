Inzaghi, pensavi fosse fatta? | Niente di più sbagliato: Klopp ti sta mandando al tappeto

Il Liverpool ha mostrato interesse per il centrocampista in scadenza a giugno 2024, con cui l’Inter ha allacciato i rapporti di recente.

Quando l’Inter aveva staccato il pass per Istanbul a maggio scorso, era consapevole che sarebbe stata l’ultima opportunità per quel gruppo di aspirare a qualcosa di così grande. La rivoluzione ha investito la rosa nerazzurra al punto che nei primissimi giorni del ritiro estivo ad Appiano Gentile erano presenti soltanto una decina di coloro che avrebbero fatto parte della prima squadra.

Dodici sono stati gli armadietti svuotati nel corso dell’estate, che sono stati poi riempiti da nuovi giocatori. L’obiettivo primario della dirigenza, oltre ovviamente a cercare di restare competitivi per lottare su tutti i fronti, era di cercare di diminuire lo squilibrio tra ricavi e costi, che a giugno 2023 segnava ancora una differenza di circa 40 milioni di euro.

Non a caso, gran parte dei proventi delle cessioni di Onana, Brozovic, Gosens e Pinamonti (riscattato dal Sassuolo) non sono stati investiti in entrata, ma sono andati a rimpinguare le casse della società. L’unico investimento oneroso per questa sessione di bilancio è stato Pavard, 30 milioni, mentre l’acquisto Frattesi ricadrà sulla stagione 2024-25.

Non è stato semplice riuscire a migliorare la rosa e al contempo cercare di abbassarne i costi, ma il lavoro di Marotta e Ausilio, almeno per adesso, sembra pagare dividendi.

Obiettivo

Durante l’estate i nerazzurri hanno dovuto fare una scelta chiara su chi puntare le chips per l’investimento più importante. Inizialmente avrebbe dovuto essere Lukaku, poi Samardzic, alla fine si è deciso di investire il gruzzoletto sul difensore del Bayern Monaco, andando al risparmio nei reparti di attacco e centrocampo. In quest’ultimo, soprattutto, l’ultimo colpo è arrivato dall’Olanda sul gong.

L’idea di dare maggiore profondità in mezzo al campo è, però, rimasta. Al momento gli unici certi per il prossimo anno sono Barella, Frattesi e Calhanoglu, mentre sono in corso le trattative con Mkhitaryan per estendere la sua permanenza fino al 2025. Qualora l’armeno non dovesse decidere di restare, però, i nerazzurri non vogliono farsi trovare impreparati e hanno già allacciato i rapporti con l’entourage di Piotr Zielinski.

La situazione

Il centrocampista del Napoli è in scadenza a giugno, vorrebbe restare ancora in azzurro – in estate ha rifiutato un’offerta molto importante dall’Arabia Saudita – ma l’accordo con De Laurentiis non è stato ancora trovato. In ballo non c’è una vera e propria trattativa: o accetta la proposta (al ribasso) già arrivata o sarà divorzio.

Ecco perché i nerazzurri stanno monitorando la situazione, perché le caratteristiche del polacco si sposerebbero alla perfezione nel gioco di Inzaghi. Non sarà semplice, però, perché sul centrocampista è forte l’interesse di Juve e Milan, e nelle ultime ore è emerso anche quello del Liverpool. A riportarlo è la stampa inglese, secondo cui Jurgen Klopp avrebbe dato mandato ai suoi di intavolare una trattativa.