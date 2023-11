Adesso è anche ufficiale: è stato licenziato | L’ex Napoli ora può allenare Benzema

L’ex tecnico del Napoli può trasferirsi in Arabia per allenare i campioni francesi Karim Benzema e Kantè, ecco chi si tratta

Dopo le sconfitte con l’Al Shabab in campionato e con l’Al Quwa Al Jawiya nella Champions araba, l’Al-Ittihad ha esonerato l’allenatore portoghese Nuno Espirito Santo. Un ruolino di marcia nettamente insufficiente che porta la società araba a cambiare guida tecnica, dato anche il blasone della rosa, nettamente rinforzata dal mercato estivo.

Fanno parte della squadra infatti i campioni francesi Kanté e Karim Benzema che hanno sposato il progetto, convinti soprattutto dall’esorbitante proposta economica a loro offerta e la possibilità di concludere la loro carriera lontano dall’Europa.

Campionato saudita che è diventato molto competitivo grazie agli investimenti milionari dei patron di molti club che hanno ingaggiato top player dei principali Stati europei, andando a creare un mercato parallelo.

Non solo giocatori a fine carriera, tra cui il primo è stato Cristiano Ronaldo, ma anche giocatori che sono al momento clou del proprio percorso da calciatore, da Brozovic a Milinkovic Savic, che hanno preso la decisione di lasciare l’Inter e la Lazio e trasferirsi in Arabia.

Walter Mazzarri sul taccuino del club arabo, allenerà Benzema?

Ora viene da chiedersi chi diventerà il nuovo allenatore della squadra araba. Le ipotesi sul banco sono lo spagnolo Lopetegui, il tedesco ex Bayern Monaco Flick e non è da escludere nemmeno il profilo dell’ex tecnico del Napoli Walter Mazzarri, a lungo lontano dalla panchina ma dal curriculum importante.

Il mister livornese ha fatto grandi cose con molte squadre italiane, dalla storica salvezza con la Reggina nel 2006-2007 partendo da una penalizzazione di 11 punti, fino agli anni d’oro a Napoli con la conquista di un posto nelle competizioni europee.

Walter Mazzarri, il suo desiderio di tornare in panchina

Competenza e disinvoltura che non mancano a Mazzarri, rimasto nel cuore dei tifosi delle squadre che ha allenato e degli amanti del calcio, per il suo gioco propositivo e per la goliardia nelle dichiarazioni post partita e le sue consuete lamentele nei confronti dell’arbitraggio per giustificare sconfitte e tutelare i giocatori.

Per lui un’esperienza all’estero rappresenterebbe una svolta inedita alla propria carriera da allenatore ma allo stesso tempo una novità entusiasmante per rilanciarsi e magari tornare da protagonista nella nostra Serie A e compiere altre stagioni ottime come è accaduto spesso in passato.