Mourinho esulta dall’infermeria: finalmente una buona notizia | Immobile trema

Mourinho esulta: finalmente buone notizie. Il tecnico della Roma prepara meticolosamente il derby di domenica contro la Lazio.

Archiviate le sfide dell’undicesima giornata, la Serie A , in attesa che si concluda la tre giorni di coppe europee, si prepara a tornare in campo nel weekend con i match del dodicesimo turno di campionato. Un dodicesimo turno che, tra le altre cose, vedrà in scena, domenica alle 18.00, il sentitissimo derby della capitale tra Lazio e Roma.

Una partita, quella tra biancocelesti e giallorossi, che arriverà al termine degli impegni continentali delle due formazioni impegnate rispettivamente in Champions League ed Europa League. Impegni che hanno già fatto registrare la vittoria degli uomini di Maurizio Sarri sugli olandesi del Feyenoord, in attesa di vedere in campo quelli di Mourinho impegnati in Repubblica Ceca contro lo Slavia Praga, giovedì alle 18.45.

Una vittoria fondamentale, quella dei laziali sulla formazione di Arne Slot, che ha riportato in corsa per un posto negli ottavi di finale di Champions, Immobile e compagni che occupano ora il secondo posto nel Gruppo E alle spalle dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Un secondo posto frutto, ora come ora, di due vittorie e un pareggio, che la Lazio dovrà difendere con le unghie e con i denti negli ultimi due match contro spagnoli e Celtic, previsti rispettivamente per il 13 dicembre al Wanda Metropolitano e per il 28 novembre all’Olimpico.

Mourinho, prima lo Slavia Praga, poi la Lazio: il tecnico portoghese carica la Roma

Se da un lato, come detto, c’è una Lazio che ha già messo in cassaforte il proprio impegno europeo, dall’altro c’è una Roma che, nel momento in cui scriviamo, deve ancora scendere in campo nella quarta giornata della fase a gironi di Europa League contro i cechi dello Slavia Praga.

Una sfida, quella contro i biancorossi di Jindrich Trpisovsky, che, in caso di vittoria, proietterebbe i giallorossi matematicamente agli ottavi di finale di Europa League con due turni d’anticipo. I presupposti per portare a casa la qualificazione, visto anche il 2-0 conquistato all’Olimpico lo scorso 26 ottobre, ci sono tutti. La parola ora passa al campo.

Lazio, tegola Zaccagni: l’attaccante potrebbe saltare il derby

La vittoria sul Feyenoord ha portato una ventata d’aria fresca in casa Lazio. Una vittoria, arrivata grazie a un gol di Ciro Immobile, alla quale ha ovviamente partecipato, pur non trovando la via del gol, Mattia Zaccagni il quale, durante il match con gli olandesi, ha fatto tremare Maurizio Sarri per quello che sembrava essere un grave infortunio al ginocchio.

In seguito a un movimento innaturale del ginocchio, l’ex Verona si è infatti accasciato a terra dolorante richiedendo l’intervento dello staff medico in seguito al quale ha ripreso a giocare seppur non al 100 per cento. Un problema, confermato dall’utilizzo della borsa del ghiaccio che il calciatore ha appoggiato sul ginocchio una volta sostituto, che potrebbe costringerlo a saltare il derby di domenica contro la Roma.