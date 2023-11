Licenziato il bomber da più di 100 gol in Serie A | Ufficiale anche il sostituto

Esonero per l’ex bomber di Serie A, già trovato il sostituto, un cambio drastico in panchina dopo un inizio di stagione complicato

Undici giornate già disputate in Serie A. Tra alti e bassi, sono già tre i cambi in panchina decisi dalle società e si tratta dell’addio di Sousa dalla Salernitana, sostituito da Pippo Inzaghi, che ha raccolto però solo un punto nelle prime tre partite, di Sottil dall’Udinese, sostituito da Cioffi, che ha trovato domenica scorsa la prima vittoria per la sua squadra battendo il Milan a San Siro grazie al rigore di Pereyra.

Infine l’esonero di Zanetti dalla panchina dell’Empoli e il ritorno di Andreazzoli che ha raccolto sette punti e risollevato l’ambiente, riuscendo anche a vincere il derby toscano contro la Fiorentina in trasferta.

Delicata adesso la situazione di Baroni, tecnico del Verona. Dopo un inizio sorprendente e due vittorie consecutive, contro Empoli e Verona, sono arrivati solo due punti nelle successive nove gare, con la squadra adesso al terzultimo posto in classifica.

Da monitorare anche Roberto D’Aversa, reduce da alcune sconfitte consecutive, dopo aver portato nei quartieri alti della classifica il suo Lecce. Le prestazioni continuano a essere degne di nota ma i risultati saranno decisivi per il suo futuro.

Cristiano Lucarelli esonerato dalla Ternana, ecco il sostituto

Scendendo di categoria invece è stato licenziato dalla panchina della Ternana Cristiano Lucarelli. L’ex bomber del Livorno, con all’attivo ben 120 reti in Serie A, tra gli attaccanti di provincia che ha stregato l’Italia nel primo decennio del nuovo secolo, ha intrapreso poi la carriera da allenatore.

La squadra umbra è in forte crisi e la società ha deciso di sostituirlo con Roberto Breda che torna sulla panchina delle Fere dopo l’esperienza della stagione 2015/16, sempre in Serie B, culminata con il raggiungimento della salvezza.

Una Serie B molto equilibrata, comanda il Parma

Sempre molto combattuta la Serie B, che al momento ha come squadra da battere il Parma, che sembra essere la principale favorita al ritorno nel massimo campionato italiano, data la partenza sprint e l’allungo momentaneo sulle inseguitrici.

La principale sorpresa è il Catanzaro, nonostante la sconfitta subita nel finale nello scontro diretto contro il Modena dell’ultimo turno. Per i calabresi il sogno di una doppia promozione è reale, con la squadra spinta da una tifoseria molto calda.