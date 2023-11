Giuntoli, ti hanno scoperto: paparazzato con Paratici | L’incredibile motivo che li lega, FOTO

Il direttore dell’area tecnica e sportiva della Juventus è stato visto insieme all’ex ds della Juventus in tribuna al New White Hart Lane.

La nuova Juventus, dopo la rivoluzione e lo scossone societario avvenuto poco meno di un anno fa, ha deciso di puntare tutto, almeno dal punto di vista dirigenziale, su Cristiano Giuntoli a cui è stato affidato praticamente tutto ciò che concerne la sfera tecnica, calcistica e sportiva del club.

Un ruolo, quello di Football Director del club bianconero, che va dalle decisioni importanti in chiave mercato, al rapporto stretto con allenatore, calciatori e staff tecnico, fino al ruolo di collegamento tra proprietà e squadra. In casa Juventus si sono fidati di lui dopo le sue esperienze a Carpi e Napoli che ne hanno dimostrato bravura, fiuto ed intelligenza.

Giuntoli, però, arrivato a Torino a luglio, ha avuto subito l’arduo compito di far quadrare i conti e allo stesso tempo cercare di condurre in porto un mercato senza poter spendere praticamente nulla. L’unico acquisto della sessione estiva di calciomercato della Juventus, infatti, Timothy Weah, era già stato completato prima del suo arrivo.

Il suo compito è stato soltanto quello di gestire i rinnovi, piazzare gli esuberi della rosa e cedere alcuni calciatori non più allineati con il nuovo progetto juventino. Una prima fase della sua esperienza bianconera gestita molto bene, ma che non lo ha visto protagonista in quello che forse gli riesce meglio: scegliere calciatori e operare nel mercato in entrata.

Giuntoli, per gennaio finalmente anche il mercato in entrata

Dopo il mercato estivo Giuntoli ha smentito tutti sui presunti dissapori con Allegri e ha dimostrato di potere e sapere lavorare in simbiosi perfetta con l’allenatore bianconero. I risultati di questa prima parte di stagione della Juventus, d’altronde, descrivono anche una ritrovata serenità societaria e dirigenziale.

Ora, però, dovrebbe arrivare il bello per il direttore dell’area tecnica e sportiva della Juventus. In vista del mercato invernale, infatti, in casa Juventus sono previste un paio di operazioni in entrata che dovranno completare la rosa e consegnare nelle mani di Allegri una squadra senza clamorosi buchi o mancanze di organico. Sarà soprattutto il centrocampo il reparto da rinforzare.

Thought I saw Juventus Director Cristiano Giuntoli at the Tottenham vs Chelsea game last night. Also Fabio Paratici was there ! Some game that last night. pic.twitter.com/mHRWYhh5E9 — Rahman osman (@iamrahmanosman) November 7, 2023

Paratici e Giuntoli, i motivi dell’incontro

E, in tal senso, si può spiegare anche la foto che vede paparazzati insieme, nelle tribune del New White Hart Line, proprio Cristiano Giuntoli e Andrea Paratici, ex dirigente bianconero ora al Tottenham. I due hanno assistito insieme alla sfida di Premier League tra gli Spurs ed il Chelsea. Oltre ad assistere all’importante match, però, il dirigente della Juve non si sarà fatto scappare l’occasione di chiedere informazioni su Hojbjerg.

Il centrocampista danese, attualmente in forza e di proprietà proprio del Tottenham, è il principale obiettivo come rinforzo per la mediana bianconera che dovrà fare a meno per tutta la stagione degli squalificati Pogba e Fagioli. Quest’anno sembra aver perso il posto da titolare, ma i soldi che chiedono gli inglesi sono ancora troppi. Chissà se questo incontro tra i due dirigenti italiani non possa aver avvicinato le parti in un affare e acquisto che farebbe fare un salto di qualità notevole alla Juventus.