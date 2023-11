Thiago Alcantara è in Italia, chiamato dalla Serie A | Lo prendono a parametro zero

Thiago Alcantara sbarca in Serie A. In scadenza di contratto col Liverpool, il centrocampista è pronto a tornare nel paese in cui è nato.

Nato in Italia, a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, Thiago Alcantara è figlio di quel Mazinho che, in Serie A, ha vestito le maglie di Lecce e Fiorentina. Venuto alla luce nel comune pugliese quando il padre era un calciatore giallorosso, il centrocampista è poi cresciuto tra Spagna e Brasile una volta lasciata l’Italia.

Ingaggiato dal Barcellona nel 2005, il classe ’91 impiega poco tempo per mettersi in mostra come uno dei talenti più cristallini del panorama calcistico europeo. Un talento impressionante che nel 2009 gli permette di essere aggregato alla prima squadra blaugrana con la cui maglia porta a casa ben quattro campionati spagnoli, due Coppe del Re, tre Supercoppe di Spagna, una Champions League, una Supercoppa Europea e una Coppa del Mondo per club.

Un palmares più che invidiabile che gioca quindi un ruolo più che fondamentale sul suo passaggio, nel luglio 2013, ai tedeschi del Bayern Monaco, freschi campioni d’Europa dopo la vittoria in finale del maggio precedente, a Wembley, contro il Borussia Dortmund del futuro compagno di squadra, Robert Lewandowski.

Un Bayern Monaco col quale, sulla scia di quanto già fatto col Barcellona, mette in bacheca sette campionati tedeschi, quattro Coppe di Germania, tre Supercoppe di Germania, una Champions League, una Supercoppa Europea e una Coppa del Mondo per club.

Thiago Alcantara, ultimo anno in Premier: il Liverpool ha altri piani

Acquistato dal Liverpool per 22 milioni di euro nel settembre 2020, al termine di una stagione chiusasi molto tardi a causa della pandemia di Covid-19, Thiago Alcanatara ci ha messo un po’ prima di entrare in pianta stabile nell’undici titolare di Jurgen Klopp.

Faro, fino a poco fa, del centrocampo dei Reds, coi quali ha vinto una English Football League Cup, una Fa Cup e un Community Shield, l‘ex Barcellona e Bayern Monaco avrebbe già ricevuto comunicazione in merito alla decisione del club di non volergli rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Una data, questa, in seguito alla quale il centrocampista spagnolo sarà libero di trovarsi una nuova sistemazione.

Thiago Alcantara, possibile approdo in Serie A: è contesa tra Juventus ed Inter

Come anticipato, il Liverpool non rinnoverà il contratto di Thiago Alcantara in scadenza il 30 giugno 2024. Una notizia, che era nell’aria già da tempo, vista anche l’età del calciatore, che pare essere stata ascoltata con particolare attenzione da due big della nostra Serie A.

Stando infatti a quanto riportato dagli spagnoli di Fichages.com, il classe ’91 figlio d’arte sarebbe finito nel mirino di Juventus ed Inter le quali, ingolosite dall’idea di ingaggiarlo a parametro zero, avrebbero già contattato il suo entourage per valutare la fattibilità dell’affare. Un affare, visto di buon occhio da entrambe le tifoserie, per il quale bisognerà però aspettare i prossimi mesi per tracciare un quadro più chiaro della situazione.