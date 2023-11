Ha spaccato la Serie A | Ora vuole Mourinho per vincere in Europa: colpo generazionale

José Mourinho convince il giocatore. Tiago Pinto al lavoro per portarlo a Roma la prossima estate. Accordo col club ormai a un passo.

Messa in archivio la due giorni di Champions League che ha fatto registrare le vittorie di Inter, Milan e Lazio e il pareggio del Napoli l’attenzione di tifosi e appassionati del nostro calcio si sposta ora sulle gare di Conference League ed Europa League che hanno viste impegnate Fiorentina, Atalanta e Roma.

Tre sfide, sulla carta abbordabili per tutte e tre le formazioni, con i giallorossi di José Mourinho, in particolare, pronti a strappare con due turni d’anticipo il pass per gli ottavi di finale di Europa League. In caso di vittoria sul campo dei cechi dello Slavia Praga, già battuti 2-0 all’Olimpico nella gara d’andata, Lukaku e compagni accederebbero infatti anticipatamente e matematicamente al turno successivo.

Un match, quello dei capitolini contro la formazione biancorossa, sul quale si è espresso, creando ovviamente polemiche, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri che negli istanti successivi alla vittoria dei biancocelesti sul Feyenoord, ha definito poco più che un’amichevole, vista la favorevole posizione in classifica dei cugini, la loro sfida contro la squadra di Jindrich Trpisovsky.

Dichiarazioni, quelle del tecnico laziale, che non sono andate chiaramente giù a José Mourinho il quale, alla vigilia del match contro lo Slavia Praga, ha sottolineato come le parole dell’allenatore ex Juventus e Chelsea siano un’offesa nei confronti della formazione ceca per la quale il tecnico portoghese ha dichiarato, invece, di nutrire grandissimo rispetto. La differenza tra un allenatore che ha vinto 26 titoli in carriera e uno che ne ha vinti pochi, ha continuato quindi Mourinho, è forse proprio quella di non considerare nessuna partita un’amichevole.

Roma, sei vittorie in sette partite e ottavi di finale di EL a un passo

In campionato non ha iniziato sicuramente bene, ma la Roma di José Mourinho sembra aver finalmente trovato la quadra giusta per tornare a competere per le posizioni che contano. Esclusa la sconfitta con l’Inter dello scorso 29 ottobre, i giallorossi hanno infatti vinto sei delle ultime sette partite disputate tra Serie A ed Europa League.

Un rendimento sicuramente importante che ha portato i capitolini ad occupare attualmente la settima posizione in campionato, a meno quattro dal quarto posto del Napoli, e a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale di Europa League che, in caso di vittoria sul campo dello Slavia Praga, arriverebbe matematicamente, come detto, con due turni d’anticipo.

Roma, sguardo anche al mercato: piace Gudmundsson del Genoa

All’apertura della sessione invernale di calciomercato manca ancora qualche settimana, ma la Roma della famiglia Friedkin è già al lavoro per regalare a José Mourinho elementi validi da inserire nella sua rosa. Elementi come Albert Gudmundsoon del Genoa che, balzato agli onori della cronaca per le ottime prestazioni sfoderate fin qui col Grifone, sarebbe stato richiesto al direttore sportivo, Pinto proprio dal tecnico portoghese.

Stando infatti a quanto a rivelato dagli spagnoli di Relevo, tra le squadre che avrebbero messo gli occhi sul duttile islandese, ci sarebbe anche quella giallorossa la quale, viste le richieste non particolarmente esorbitanti del club genovese, che chiede non più di 12 milioni di euro per lasciar andare il suo gioiello, potrebbe fare un tentativo in vista dell’estate per strappare ad Alberto Gilardino il talento classe ’97 il cui contratto col Genoa scade il 30 giugno 2026.