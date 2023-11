Piuttosto che da voi, meglio la Serie B | Allegri, la risposta ti lascia senza fiato: snobbato

Quello che è successo ha del sorprendente, l’obiettivo della Juventus ha già snobbato i bianconeri preferendo la Serie B, smacco per Allegri.

Continua la marcia di inseguimento all’Inter capolista da parte della Juventus che, approfittando della sconfitta del Milan contro l’Udinese, allunga sui rossoneri e consolida il secondo posto in classifica dopo undici giornate di campionato. Il blitz allo stadio Artemio Franchi di Firenze contro i viola di Vincenzo Italiano testimonia la compattezza della squadra di Massimiliano Allegri che non subisce reti da sei partite.

Vittoria arrivata grazie alla prima rete con la maglia dei bianconeri di Miretti e a una difesa che è riuscita a contenere la spinta offensiva della Fiorentina che non è riuscita a pungere e ha sbattuto sul muro juventino composto da Rugani, Gatti e Bremer, con Danilo pronto a rientrare.

L’attacco non si è fatto notare molto ed è bastata la zampata del giovane centrocampista a regalare altri tre punti importanti che aumentano le ambizioni e la consapevolezza di tutto l’ambiente bianconero.

Una squadra che adesso può sognare in grande, soprattutto se riuscirà a mantenersi vicina alla vetta al giro di boa di fine anno, quando il mercato potrebbe far approdare a Torino dei rinforzi decisivi per la corsa Scudetto.

Colpani obiettivo della Juventus ma in passato ha snobbato i bianconeri

Uno di questi potrebbe essere Andrea Colpani del Monza, che in passato ha già detto di no alla Juventus. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il centrocampista avrebbe preferito scendere in serie B al Trapani piuttosto che accasarsi a Torino quando militava nella Primavera dell’Atalanta.

Una scelta dettata dalla maggiore possibilità di trovare spazio e di giocare titolare e che poi ha dato i suoi frutti dato che adesso è arrivato a imporsi da protagonista in Serie A con i brianzoli di Palladino.

Un Monza in splendida forma, Colpani sente aria di Nazionale

Monza che è reduce dalla bella vittoria sul campo di un Verona in crisi nera. Il successo per 3 reti a 1 con la doppietta di Colombo e la testata del difensore Caldirola alimenta le ambizioni europee di un Monza che non vuole porsi limiti e aspira a qualcosa di più di una salvezza tranquilla.

Colpani è tra i giocatori che meglio si sono espressi non solo nel Monza ma in tutta la Serie A in questo inizio di stagione e per lui c’è nell’aria anche la possibile convocazione con la Nazionale di mister Luciano Spalletti.