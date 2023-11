Una cessione dolorosa ma necessaria | Marotta ha deciso: fissato l’appuntamento per i dettagli

L’Inter si prepara a sfoltire la sua rosa. L’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta è già al lavoro per piazzare il giocatore.

Trovare spazio in una rosa ampia ed efficiente come quella dell’Inter non dev’essere affatto semplice. Una rosa, costruita sapientemente dall’amministratore delegato, Beppe Marotta e dal direttore sportivo, Piero Ausilio, capace di mettere in cassaforte ben 25 punti sui 30 disponibili nelle prime dieci partite della stagione.

Una squadra che, attualmente prima in classifica con rispettivamente due e tre punti di vantaggio su Juventus e Milan, si prepara a far visita, sabato alle 18.00, alla lanciatissima Atalanta di Gian Piero Gasperini, reduce dai due successi consecutivi contro Empoli e Genoa.

Una sfida, quella che si disputerà al Gewiss Stadium, intorno alla quale, proprio in queste ore, stanno ruotando voci di calciomercato secondo le quali la Benemata starebbe stilando una lista coi nomi dei calciatori non rientranti nei piani di Simone Inzaghi.

Calciatori facenti parte attualmente della rosa nerazzurra che, chiusi nei rispettivi ruoli da quegli elementi che il tecnico piacentino considera intoccabili, sono pronti a lasciare Milano per andare a cercare spazio e fortuna altrove. Cessioni non certamente importanti, queste in programma, dalle quali, però, il Biscione spera di racimolare qualche milioncino da sfruttare poi in futuro.

Inter, cessioni in vista: quando vendere serve a far quadrare i conti

Che si tratti di un giovane di belle speranze o di un top player, l’Inter di Steven Zhang ci ha spesso abituati, specialmente negli ultimi anni, ad operazioni in uscita necessarie per far quadrare i conti e riempiere le proprie casse.

Dalla cessione di Lukaku al Chelsea per 115 milioni di euro nell’estate 2021, passando per quella di Casadei, sempre ai londinesi, per 15 milioni di euro nell’agosto 2022, fino a quella di Onana al Manchester United lo scorso luglio per 52,5 milioni di euro, sono infatti varie le operazioni concluse egregiamente dall’amministratore delegato neerazzurro, Beppe Marotta, che hanno portato benefici alle finanze della società meneghina.

Inter, via gli esuberi: per Agoumé si lavora al prestito in Italia

Impiegato da Simone Inzaghi per appena quattro minuti nella vittoriosa trasferta di Salerno dello scorso 30 settembre, Lucien Agoumé è uno degli esuberi dei quali l’Inter vorrebbe sbarazzarsi quanto prima. Non rientrante nei piani del tecnico ex Lazio, per il nazionale under 21 francese potrebbe presto profilarsi un prestito in Italia per continuare a crescere e maturare.

Dopo le esperienze degli ultimi tre anni con Spezia, Brest e Troyes, per il classe 2002 potrebbe infatti presto arrivare il trasferimento in una piccola del nostro campionato pronta a garantirgli tutto lo spazio desiderato. Una piccola che, a partire da gennaio, non dovrà far altro che recarsi in Viale della Liberazione per accaparrarsi il cartellino del 21enne transalpino.