Sia fatta la sua volontà | Ausilio asseconda Inzaghi e cede il giovane: va a Torino dai rivali

Chiuso nell’Inter di Simone Inzaghi, il giocatore è pronto a cambiare aria per avere più spazio. A Torino sono pronti ad accoglierlo a braccia aperte.

Reduce da una striscia di cinque vittorie e un pareggio tra campionato e Champions League nelle ultime sei partite disputate, l’Inter di Simone Inzaghi continua ad allenarsi ad Appiano Gentile per preparare al meglio l’importantissimo match che, sabato alle 18.00, la vedrà affrontare in trasferta la lanciatissima Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Una sfida, quella contro gli orobici, per la quale il tecnico piacentino dovrebbe avere tutti a disposizione, salvo, ovviamente, i lungodegenti Arnautovic e Cuadrado. Una Benamata, che arriva a Bergamo con il primo posto in classifica e, soprattutto, il miglior attacco (25 gol fatti) e la miglior difesa (5 gol subiti) del campionato, che non dovrebbe subire grosse modifiche nel suo undici iniziale.

Fedele ai suoi uomini intoccabili, Inzaghi dovrebbe infatti mandare in campo quella che è ormai diventata a tutti gli effetti la formazione tipo della sua Inter. Una formazione in cui l’esperienza viene sempre prima della futuribilità.

Un concetto, quest’ultimo, confermato dallo scarso utilizzo che l’ex allenatore della Lazio fa di giocatori di prospettiva come Frattesi, Asllani o Bisseck che, sebbene considerati parte integrante del progetto nerazzurro, hanno fin qui guadagnato solo pochi scampoli di partita.

Inter, il giocatore non ci sta: appena otto minuti in campo in 13 partite

Prima in classifica in Serie A con 25 punti, l’Inter di Steven Zhang è sicuramente la candidata numero uno alla conquista dello scudetto. Uno scudetto che, qualora arrivasse, vorrebbe dire seconda stella sul petto per la formazione meneghina.

Una formazione che, completa e competitiva in ogni settore del campo, starebbe facendo i conti, ora come ora, con lo scarso utilizzo di un giocatore che, arrivato in estate dopo una spesa di sette milioni di euro, è stato fin qui impiegato per appena otto minuti da Simone Inzaghi il quale, senza girarci troppo intorno, avrebbe già invitato lo stesso giocatore a trovarsi una nuova sistemazione a partire da gennaio.

Inter, Bisseck non serve: il tedesco può restare in Serie A con la formula del prestito

Impiegato da Simone Inzaghi, come detto, per appena otto minuti in questo primo scorcio di stagione, Yann Bisseck potrebbe lasciare Milano già a gennaio per andare a trovare spazio altrove. In campo solo contro Monza e Torino, il giovane difensore tedesco sarebbe infatti finito proprio nel mirino del club granata che, rimasto orfano di Schuurs, è pronto a garantirgli tutto lo spazio finora negatogli in nerazzurro.

Uno spazio che, stando a quanto rivelato da FcInternews.it potrebbe offrirgli anche il Frosinone di Eusebio Di Francesco che, esattamente come il club piemontese, è alla ricerca di un giocatore giovane e di qualità che possa aiutare la squadra a raggiungere quanto prima la salvezza la quale, ad oggi, è il principale obiettivo stagionale del gruppo ciociaro.