Qui non giocherai mai più | Pioli, pazienza finita: lo cedono a gennaio

Il Milan si prepara a sfoltire la sua rosa. Stefano Pioli ha già fatto sapere di non voler puntare sul giocatore. Cessione a gennaio già confermata.

Messe in archivio le gare dei sedicesimi di finale di Coppa Italia, l’attenzione di tifosi e appassionati si sposta nuovamente sul campionato di Serie A che nelle prossime ore tornerà in campo con l’undicesima giornata della stagione 2023-2024.

Un’undicesima giornata che scatterà venerdì alle 20.45 con l’anticipo del Dall’Ara tra il Bologna di Thiago Motta e la Lazio di Maurizio Sarri e terminerà lunedì sera con il posticipo tra il Torino di Ivan Juric e il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Nel mezzo, ovviamente, tutte le altre altre sfide tra le quali, oltre ad Atalanta-Inter (sabato alle 18.00) e Fiorentina-Juventus (domenica alle 20.45) spicca sicuramente la sfida di San Siro, in programma sabato alle 20.45, tra il Milan di Stefano Pioli e l’Udinese di Gabriele Cioffi.

Una sfida, quella del Meazza, di fondamentale importanza soprattutto per i rossoneri che, reduci dal pareggio subito in rimonta a Napoli la settimana scorsa e dalla sconfitta casalinga contro la Juventus del 22 ottobre, saranno chiamati a risollevarsi da questa loro mini crisi per non perdere ulteriore terreno dal primo posto dell’Inter, distante attualmente tre punti.

Milan, sei piccolo tra le grandi: rossoneri non sempre al top nei big match

Ancora a caccia del primo successo in campionato, l’Udinese di Gabriele Cioffi sarà il prossimo avversario del Milan di Stefano Pioli. Un avversario, sulla carta più che abbordabile, che però non dovrà essere sottovalutato dal Diavolo il quale, specialmente nei big match disputati in questo primo scorcio di stagione, non si è sempre mostrato all’altezza della sua storia e del suo blasone.

Una squadra dalle due facce, quella meneghina, che dopo aver battuto egregiamente Roma e Lazio in campionato e pareggiato, giocando bene, contro Newcastle e Borussia Dortmund in Champions League, ha tirato i remi in barca nelle sfide contro Inter, Juventus, Paris Saint Germain e Napoli. Quattro big match nei quali Leao e compagni hanno incassato la bellezza di dieci gol, mettendone a referto solo tre.

Il giocatore può partire

Reduce, come detto, da un periodo non particolarmente felice, il Milan di Gerry Cardinale guarda anche al mercato e si prepara a sfoltire la rosa di Stefano Pioli. Una rosa, rinforzata a suon di milioni in estate, all’interno della quale figurano anche elementi dichiaratamente non rientranti nei piani del tecnico parmigiano. Elementi come il giovane attaccante Chaka Traorè che, aggregato alla prima squadra in occasione delle sfide perse contro Paris Saint Germain e Juventus, potrebbe lasciare Milano a gennaio per andare a farsi le ossa altrove.

Al momento non sappiamo se il Diavolo abbia già avviato dei contatti con qualche club, ma stando a quanto trapelato in queste ore, gli uomini di mercato rossoneri starebbero sondando il terreno per fornire al classe 2004 la miglior destinazione possibile. Nelle prossime settimane il quadro della situazione dovrebbe farsi più chiaro. Non ci resta quindi che attendere per saperne di più.