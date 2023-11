Scaricato con un’email | Gelo tra Theo Hernandez e la società: gliel’hanno fatto sapere così

Theo Hernandez e il Milan: storia di un rapporto in bilico. Il terzino rossonero non sembra più quello degli anni passati.

Il pareggio subito in rimonta contro il Napoli, che ha fatto seguito alla pesante sconfitta in Champions League contro il Paris Saint Germain, non è stato accolto ovviamente bene in casa Milan. Passati in vantaggio nel primo tempo grazie a una doppietta di Olivier Giroud, i rossoneri non sono infatti stati in grado di amministrare un vantaggio arrivato anche grazie a sprazzi di bel gioco.

Un momento non particolarmente felice, quello vissuto dai meneghini ultimamente, che sembra riflettersi in maniera particolare su alcuni pezzi da 90 della formazione di Stefano Pioli. Pezzi da 90 come Theo Hernandez che, sempre centrale nei piani del tecnico parmigiano, sembra aver perso un po’ quello smalto che solo pochi anni fa lo aveva fatto balzare agli onori della cronaca come uno dei migliori terzini sinistri d’Europa.

Un terzino che, arrivato al Milan come scarto del Real Madrid nell’estate 2019, ha impiegato pochissimo tempo per farsi apprezzare dai tifosi rossoneri i quali lo considerano comunque un intoccabile del gruppo che, attualmente terzo in graduatoria a meno uno dalla Juventus e meno tre dall’Inter, sarà chiamato a risalire la china già a partire dalla sfida interna contro l’Udinese in programma sabato alle 20.45.

Una sfida, quella contro i friulani di Gabriele Cioffi, che servirà al Diavolo per mettersi alle spalle questa mini crisi e tornare a riassaporare il piacevole gusto di una vittoria che manca dal successo esterno sul Genoa dello scorso 7 ottobre.

Milan, obiettivo primo posto: battere l’Udinese per avvicinarsi alla vetta

Scivolato in terza posizione a causa della sconfitta con la Juventus e del pareggio col Napoli, il Milan di Stefano Pioli si prepara ad ospitare, sabato alle 20.45, l’Udinese di Gabriele Cioffi in occasione dell’undicesima giornata di campionato in Serie A.

Un match, quello di San Siro contro i bianconeri, che i rossoneri non possono chiaramente sbagliare per non rischiare di perdere ulteriore terreno dal primo posto dell’Inter, impegnato sempre sabato, ma alle 18.00, sul campo dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Milan, Theo Hernandez: il rinnovo può attendere

Intoccabile nei piani di Stefano Pioli, Theo Hernandez è legato al Milan da un contratto che scadrà il 30 giugno 2026. Un contratto, ancora lungo, che, stando a quanto venuto a galla nelle ultime ore, il Diavolo starebbe pensando di prolungare almeno fino al 2028.

Un prolungamento di contratto, desiderato tanto dal calciatore quanto dal suo entourage, che però non dovrebbe arrivare prima della fine della stagione. Visti i tre anni ancora mancanti alla scadenza naturale del rapporto, il club di Via Aldo Rossi ha infatti già stabilito che del rinnovo dell’attuale capitano rossonero se ne riparlerà in estate.