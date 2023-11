Frattesi, arriva la triste conferma | Rischia due anni di stop: ecco cos’è successo

Davide Frattesi e il suo primo scorcio di stagione all’Inter: per i prossimi due anni l’ex Sassuolo non se la passerà bene. Ecco perché.

Trovare difetti in una squadra come l’Inter, costruita per vincere lo scudetto e fare bene in Champions League, è, ora come ora, pressoché impossibile. Una squadra che, eccezion fatta per l’isolata debacle col Sassuolo di qualche settimana fa, ha macinato risultati positivi uno dietro l’altro.

Prima in classifica tanto in Serie A, con due punti di vantaggio sulla Juventus, quanto in Champions League, a pari merito con gli spagnoli della Real Sociedad, la formazione nerazzurra ha infatti tutte le carte in regola per tornare sul tetto d’Italia dopo il successo del 2021 e, perché no, in finale di Champions dopo la disfatta in finale dello scorso giugno contro il Manchester City.

Con una striscia di sei risultati utili consecutivi tra campionato ed Europa (cinque vittorie e un pareggio), Inzaghi si gode il momento e mette nel mirino l’importante sfida che, sabato alle 18.00, vedrà la sua Inter ospite dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, attualmente quarta in classifica a meno sei dai meneghini.

Una sfida, quella tra Dea e Biscione, nella quale il tecnico piacentino dei nerazzurri potrebbe decidere di fare qualche cambiamento nell’undici iniziale, dando magari spazio dal primo minuto a quei giocatori che fin qui si sono visti di meno. Giocatori come Davide Frattesi che, utilizzato dall’inizio solo in due occasioni (contro Empoli e Salisburgo), è pronto a dimostrare al suo allenatore di meritare la titolarità nel centrocampo della Benamata.

Inter, Frattesi scalpita, ma Inzaghi non rinuncia al suo titolare

Prelevato lo scorso luglio dal Sassuolo con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, Davide Frattesi è sicuramente uno dei tanti gioielli presenti nella rosa dell’Inter di Simone Inzaghi. Una squadra, quella nerazzurra, costruita per vincere in Italia e magari anche in Europa, all’interno della quale, come in ogni gruppo, si sono create delle gerarchie ben precise.

Gerarchie che, nel caso specifico del centrocampo meneghino, vedono attualmente il classe ’99 alle spalle di quell’Henrikh Mkhitaryan che, arrivato all’ombra della Madonnina lo scorso anno dopo la fine del suo contratto con la Roma, è, senza alcun’ombra di dubbio, uno degli elementi ai quali l’ex tecnico della Lazio difficilmente rinuncia.

Inter, Mkhitaryan rinnova fino al 2026: per Frattesi ancora due anni di panchina

Centrale nei progetti dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan potrebbe decidere di concludere la sua carriera nel club meneghino. Con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, l’armeno starebbe infatti valutando l’idea di rinnovare il proprio contratto con la società di Steven Zhang fino al 2026.

Un rinnovo, nel quale sperano ovviamente tanto i tifosi quanto Simone Inzaghi, che, qualora arrivasse, relegherebbe al ruolo di riserva, per altri due anni, Davide Frattesi il quale, dal canto suo, sarà chiamato a lavorare duramente per provare a soffiare il posto in campo al talento armeno ex Manchester United e Borussia Dortmund.