Ancora la lombalgia | Il problema di Vlahovic si ripresenta in Serie A: è una catastrofe

Il problema che ha tenuto per tanto tempo l’attaccante serbo ai box colpisce ancora: la lombalgia è difficilissima da curare.

Un problema che lo scorso anno ha tenuto banco per parecchio tempo negli spogliatoi di due grandi squadre della nostra Serie A e che adesso torna a preoccupare un allenatore del massimo campionato di calcio italiano.

Parliamo della lombalgia che può sembrare apparentemente un problema di poco conto e risolvibile in pochi giorni e/o solo con il riposo, ma a volte diventa un vero e proprio tormento per alcuni calciatori che non riescono a smaltirla e fanno fatica addirittura ad allenarsi, oltre che a scendere in campo.

In passato era stato un problema che aveva tormentato addirittura il più grande di tutti: Diego Armando Maradona che ne soffrì a più riprese ai tempi del Napoli. Sempre dalle parti di Castel Vorturno, poi, l’apprensione si è diffusa anche nella passata stagione e precisamente per Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano si fermò per una lombalgia acuta ad inizio novembre di un anno fa, alla vigilia dello scontro diretto contro l’Atalanta e prima della sosta per i Mondiali.

Un problema che diede parecchio fastidio a Kvara, ma che non gli impedì di disputare, almeno fino a marzo, una grandissima stagione, contribuendo al terzo Scudetto della storia del Napoli. Anche la Roma e Tammy Abraham hanno dovuto fare i conti con lo stesso problema, prima che l’inglese fosse coinvolto nel più drammatico degli infortuni (legamento del ginocchio) a fine stagione.

Da Kvara a Vlahovic, tutti i problemi di lombalgia in Serie A

Dopo la pubalgia della passata stagione che ne ha condizionato il rendimento nonostante l’ottimo avvio di campionato, anche per Dusan Vlahovic ecco lo spauracchio della lombalgia. Il serbo, che anche in questa stagione aveva cominciato alla grande, si è dovuto fermare per i problemi alla schiena, saltando le sfide con Atalanta e Torino.

Il bomber bianconero non è ancora guarito del tutto dal problema che si è presentato tra fine settembre ed inizio ottobre ed Allegri sta cercando di gestirlo per il meglio per non rischiare di perderlo per più tempo e nelle fasi decisive della stagione.

Ancora la lombalgia, le parole del tecnico

Problemi di lombalgia anche per Giorgio Scalvini. Il giovane difensore dell’Atalanta ha accusato dolore durante il match di campionato contro l’Empoli ed è stato sostituto da Gasperini all’intervallo. Ora, il rischio è che possa saltare l’importantissima sfida contro l’Inter.

Queste le parole di Gasperini, nel post partita di Empoli, sulle condizioni del suo giovane difensore: “E’ una lombalgia abbastanza forte. Giocando è venuta fuori, adesso è rigido ma ci auguriamo che possa migliorare ed essere disponibile contro l’Inter”.