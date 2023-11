Non c’è pace per Allegri | Lo costringono ad un altro stop forzato: è sul punto di crollare

Altro stop in casa Juventus, l’allenatore Massimiliano Allegri è molto amareggiato e dovrà correre ai ripari, ecco chi si ferma ai box per i bianconeri

Buon momento per la Juventus che ha assaporato dopo tre anni di distanza di nuovo la vetta della classifica di Serie A, anche se solo per 24 ore data la vittoria dell’Inter capolista contro la Roma a San Siro. Due pesanti successi per 1 a 0 ma arrivati in modo molto diverso quelli contro il Milan e il Verona nell’ultimo turno di campionato.

Contro i rossoneri i tre punti erano arrivati con una fortunosa rete segnata da Manuel Locatelli con un tiro dalla distanza deviato da Krunic, con i bianconeri incapaci di gestire la gara e di chiuderla, senza sfruttare la superiorità numerica per l’espulsione di Tiaw.

Invece, sabato sera la Juventus ha dominato in lungo e largo i veneti all’Allianz Stadium con l’arbitro che ha annullato due reti segnate da Kean e negato un rigore netto su un fallo subito da Federico Chiesa, ma con la rete arrivata all’ultimo respiro grazie all’esterno Cambiaso.

Colpisce soprattutto la solidità del reparto difensivo che nel prossimo impegno di campionato, nella delicata sfida allo Stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina, potrà di nuovo contare sulla presenza di capitan Danilo.

La Juventus perde Weah, per il nuovo acquisto arriva un infortunio

Max Allegri invece non potrà contare sulla spinta sulle fasce del nuovo acquisto Weah, costretto a uno stop forzato. L’esterno, tra i principali acquisti della magra sessione estiva di calciomercato, si stava integrando positivamente negli schemi del mister livornese.

Il dispiacere dello staff per una Juventus non molto fortunata sul fronte giocatori indisponibili in questa prima fase della stagione, data anche la squalifica rifilata a Paul Pogba e a Nicolò Fagioli che potrebbe pesare a centrocampo.

La Juventus all’anno zero, la ricostruzione basata sulla compattezza del gruppo

Un gruppo che sembra molto compatto e desideroso di sconfiggere anche le avversità extra-campo, con il pubblico pronto a sostenerlo al massimo. La speranza è quella di compiere un cammino vincente analogo a quello del primo scudetto targato Antonio Conte che ha dato il via a un ciclo di successi in Italia.

La mancanza di competizioni europee può favorire i bianconeri, chiamati a sfruttare gli eventuali passi falsi delle rivali che avranno più partite da disputare e che potrebbero perdere punti, energie mentali e fisiche.