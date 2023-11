Mourinho, la telefonata nella notte per svoltare | UFFICIALE: torna il 10 a Roma

Tifosi della Roma in visibilio per la notizia da poco arrivata, possono di nuovo contare sul loro fuoriclasse, José Mourinho pronto a farlo giocare

Brusco passo indietro per la Roma nell’ultimo turno di campionato. I giallorossi sono usciti sconfitti da San Siro nel big match della decima giornata contro l’Inter di Simone Inzaghi. La gara è stata in equilibrio fino a pochi minuti dalla conclusione quando Marcus Thuram ha scardinato la solida difesa romanista che si era chiusa a riccio per preservare il risultato di pareggio, con una gara molto rinunciataria.

Pochissime conclusioni verso la porta di Sommer per una Roma che ha preferito difendersi piuttosto che tentare di uscire con i tre punti dal campo dell’attuale capolista della Serie A, decisione che non è stata gradita dai tifosi.

Se nelle cinque partite precedenti erano arrivate altrettante vittorie, seppur contro avversari sulla carta inferiori, questa sconfitta ridimensiona il momento della Roma che dovrà ancora crescere per competere per il quarto posto che significa qualificazione alla prossima Champions League.

L’unica nota positiva è l’ormai passaggio del girone di Europa League da mettere in cassaforte date le tre vittorie nelle prime tre gare contro Sheriff, Servitte e Slavia Praga, battuti con scioltezza e senza soffrire.

La Roma può di nuovo contare su Dybala, il fantasista torna in campo

Ottima notizia è il recupero definitivo di Paulo Dybala, tenuto per precauzione in tribuna contro l’Inter, e di nuovo in campo contro il Lecce allo Stadio Olimpico. Una gara solo sulla carta abbordabile dato che i salentini si sono dimostrati avversario temibile in grado di giocarsela con chiunque, chiedere ai cugini della Lazio per credere, dato che sono stati sconfitti nella prima partita di questo campionato.

Il rientro sul terreno di gioco è avvenuto prima del previsto, con l’infortunio subito a Cagliari che aveva destato molta preoccupazione a tutto l’ambiente, con il timore di un lungo stop che è stato scongiurato.

Dybala e l’attacco romanista insieme a Lukaku e Belotti

Dybala che ha dimostrato di trovarsi a suo agio con il nuovo compagno di reparto, il belga Romelu Lukaku che sta mantenendo una media realizzativa da top player nelle sue prime uscite in giallorosso.

Anche Andrea Belotti ha ritrovato il giusto feeling con la porta e garantisce il turnover con i due centravanti titolari. Intanto Dybala potrebbe essere il primo giocatore ad ereditare la maglia numero 10 di Francesco Totti, dati anche gli attestati di stima dell’ex capitano della Roma nei confronti del fantasista argentino.