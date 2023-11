Tomori, la notizia che non avrebbe mai voluto ricevere | 4 mesi di stop: infortunio gravissimo

Arrivata la notizia shock per la squadra rossonera che perde il suo difensore per circa quattro mesi ed ora è in emergenza.

Il Milan che è rientrato dalla sosta di metà ottobre e ha collezionato un solo pareggio e due sconfitte tra Campionato e Champions League, è un Milan che, oltre a perdere la testa della classifica e veder compromesso il passaggio al secondo turno in Europa, ha palesato diversi problemi di condizione, rosa, ma soprattutto in fase realizzativa e difensiva.

La squadra segna poco anche se produce tanto e non ha la cattiveria giusta per colpire gli avversari quando più ce n’è bisogno. I rossoneri continuano a palesare limiti offensivi, quindi, ma a preoccupare ancor di più, al momento sono le difficoltà difensive.

In questo inizio di stagione, Roma e Lazio a parte, il Milan ha affrontato, di squadre davvero forti e al suo livello (o decisamente di livello superiore), Inter, Juventus, Paris Saint Germain e Napoli. Quattro partite in cui sono arrivate tre sconfitte ed un solo pareggio, ma soprattutto quattro partite in cui i rossoneri hanno concesso ben 11 gol, con la poco gratificante media di quasi tre gol subiti a gara.

Un dato preoccupante, un dato allarmante, un dato che certifica le fragilità rossonere in fase difensiva. Un Milan che ha sempre giocato con la difesa troppo alta in questi match e si è esposto notevolmente e senza contromisure ai contropiedi letali delle avversarie. Queste ultime sono riuscite ad entrare in aerea del Diavolo e a far male come un coltello nel burro e con una facilità a tratti disarmante.

Difesa Milan, piove sul bagnato. Out 4 mesi

Il povero Thiaw ha faticato contro Inter, Juventus e Paris Saint Germain ed è stato esposto a figuracce che difficilmente scorderà per tutta la sua carriera, ma soprattutto ad errori che hanno condizionato prestazioni e risultati del Milan. Non solo. Anche Kjaer e Pellegrino non sono sembrati all’altezza. Entrambi, comunque, hanno riportato dei problemi fisici e non saranno disponibili per i prossimi impegni.

E, siccome, piove sempre sul bagnato, in casa rossonera devono anche far fronte all’ennesimo infortunio occorso a Pierre Kalulu. Il giovane difensore francese è uscito intorno al 20′ nel match del Maradona di Napoli perché ha riportato una lesione del tendine retto femorale che sembra meritevole di parere chirurgico. Secondo la Gazzetta dello Sport, in caso di operazione il rossonero starebbe lontano dai campi per almeno 4 mesi.

Milan, tegola difesa. Pioli chiede aiuto ad un suo fedelissimo

Una tegola in più per Pioli che adesso, almeno fino a gennaio, dovrà affrontare Campionato e Champions League, con i soli Tomori, Thiaw e Kjaer a disposizione (ricordiamo che è infortunato anche Caldara e non rientrerà prima del 2024). Una volta in più, quindi, sarà compito di Fikayo Tomori provare a prendersi la difesa del Milan sulle spalle.

Il centrale inglese, fin qui, sta disputando una grande stagione ed è stato l’unico, tra i difensori, positivo in questi primi mesi della stagione rossonera. Pioli, ora, viste le defezioni e i limiti degli altri centrali in rosa, dovrà chiedere ancor di più a Tomori di essere leader carismatico e tecnico di un intero reparto.