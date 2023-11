Milan, spallata al mercato | Ma quale Arnautovic? L’algoritmo sbeffeggia i cugini nerazzurri

Il Milan porta avanti una filosofia diversa rispetto a quella dei cugini dell’Inter sul mercato: prende un giocatore distante da Arnautovic.

Un mercato estivo scoppiettante quello del Milan che ha rinnovato in gran parte la propria rosa. Tutto è iniziato a giugno con l’addio dal mondo del calcio giocato di Zlatan Ibrahimovic, dalla dirigenza rossonera di Paolo Maldini e Ricky Massara che aveva costruito la squadra che ha riportato lo Scudetto nella bacheca del club dopo dieci anni. La cessione di Sandro Tonali al Newcastle ha fatto infuriare la tifoseria ma ha dato inizio a movimenti in entrata molto importanti.

Dal Chelsea sono arrivati due giocatori di assoluto prospetto come l’esterno d’attacco Pulisic e il mediano dai piedi buoni Loftus-Cheek, mentre dall’Az in Olanda il regista Reijnders che non sta facendo rimpiangere l’infortunato Bennacer.

In attacco sono arrivate tre punte centrale che non sono ancora riuscite a dare garanzie realizzative migliori del titolare Giroud che ha bisogno però di rifiatare dati gli impegni ravvicinati e l’età avanzata.

Okafor ha segnato due reti in campionato e sembra muoversi bene in area di rigore, ancora lontani dalla condizione migliore invece Jovic e Chukwueze, arrivato dal Villareal, che non sono però mai stati abituati a un numero di reti da bomber.

Il Milan su Zirkzee, il nuovo centravanti del Bologna

Per questo motivo il Milan si sta guardando intorno per piazzare un nuovo colpo in quella zona del campo già nella finestra invernale di gennaio. Il profilo che sta gradendo la dirigenza è quello di Zirkzee, nuova punta del Bologna, che sta sostituendo degnamente Arnautovic.

L’attaccante austriaco è passato invece all’Inter ma è al momento infortunato. Filosofia diversa quella del Milan rispetto ai cugini nerazzurri, preferendo investire su un giocatore giovane piuttosto che su una punta d’esperienza.

Il Milan reduce da una settimana difficile, ora serve non perdere la testa

Milan chiamato a riscattarsi dopo una settimana da incubo, con un punto raccolto nei tre big match che l’hanno vista protagonista, con un clima non idilliaco che si respira nello spogliatoio in questi giorni.

Sconfitta dalla Juventus in campionato e dal Paris Saint Germain in Champions e rimontato dal Napoli dopo essere passato in vantaggio di due reti, proverà a riprendere la marcia che l’aveva portato in testa alla classifica dopo otto giornate, nonostante la batosta subita nel derby.