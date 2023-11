Incredibile Pioli, è finita la pazienza | Provvedimento immediato: arriva l’idolo di Berlusconi

Sorpresa in casa Milan, Pioli riceve una notizia inaspettata: arriva il giocatore che è stato pupillo del compianto presidente Silvio Berlusconi.

Non è stata una settimana semplice per il Milan quella appena trascorsa. I rossoneri erano in testa alla classifica di Serie A prima della pausa per gli impegni delle Nazionali e, una volta rientrati, il calendario propone tre scontri molto complicati, in cui hanno raccolto un solo punto, un bottino decisamente magro per una squadra ambiziosa e che vuole dire la sua contro ogni avversario.

Prima la sconfitta a San Siro contro la Juventus a causa della fortunosa rete dell’ex Manuel Locatelli, con il Milan sempre in partita e vicino al pari nonostante l’inferiorità numerica per tutto il secondo tempo.

Poi un netto 3 a 0 subito al Parco dei Principi per merito di un Paris Saint Germain che si è mostrato nettamente superiore ai rossoneri, con poche speranze ormai di ottenere la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Infine il pari a Napoli, con il doppio vantaggio di Giroud che è stato vanificato nel finale, per due punti persi più che un punto guadagnato e conseguente amarezza post partita di tutto il gruppo spogliatoio e di mister Stefano Pioli.

Zlatan Ibrahimovic torna al Milan nella dirigenza? Le indiscrezioni

In questo clima rovente è necessaria una figura dirigenziale di campo, in grado di garantire carisma ed equilibrio. Il nome che la società vorrebbe è quello di Zlatan Ibrahimovic che conosce a perfezione il mondo Milan e che è rimasto molto legato alla squadra con cui ha concluso la carriera da calciatore.

Il patron di RedBird, Gerry Cardinale si è messo sulle sue tracce da settimane insieme all’amministratore delegato Furlani. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, anche l’allenatore Pioli avrebbe dato il consenso.

Il Milan alla ricerca di un altro ex giocatore simbolo dopo l’addio di Maldini

Con l’addio di Paolo Maldini, serve un altro simbolo rossonero per motivare la squadra. Pioli non teme la convivenza con una figura con così tanta personalità dato il rapporto sempre schietto che c’è stato tra i due.

Non si tratta di un problema economico ma di convincere il campione svedese a sposare il progetto e a scegliere il ruolo in cui potrebbe dare il meglio e aiutare l’ambiente. I tifosi attendono fiduciosi sviluppi positivi della trattativa.