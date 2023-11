Messi, clamoroso autogol | Il discorso fa il giro del web: come hanno fatto a non accorgersene?

Lionel Messi nella bufera. Il calciatore argentino festeggia l’ottavo Pallone d’Oro, ma si rende protagonista di una clamorosa gaffe.

La cerimonia per la consegna della 67esima edizione del Pallone d’Oro si è conclusa non senza polemiche. Un’edizione, svoltasi a Parigi, che ha visto trionfare, forse un po’ a sorpresa, Lionel Messi che, con quello vinto lunedì sera, è salito a quota otto Palloni d’Oro vinti in carriera.

Un record assoluto, quello dell’argentino, capace di distaccare ormai di ben tre “lunghezze” il rivale storico, Cristiano Ronaldo, fermo a quota cinque e a secco di vittorie dal 2017. Un dominio incontrastato quello della Pulce che, per portarsi a casa l’ottavo premio della sua carriera, ha dovuto battere la concorrenza di due mostri sacri come Haaland e Mbappé.

Due mostri sacri che, a detta di molti, sarebbero dovuti essere gli unici a contendersi il prestigioso riconoscimento con il norvegese che, visti i 52 gol messi a segno nel suo primo anno al Manchester City, caratterizzato dalle vittorie di Premier League, FA Cup e Champions League, avrebbe meritato più del comunque meritevole attaccante del Psg, il Pallone d’Oro.

Una farsa vera e propria, secondo alcune personalità di spicco del mondo dello sport, che non hanno apprezzato quanto concretizzatosi lunedì sera a Parigi. Premiare Messi, che ha sì vinto da protagonista il Mondiale con l’Argentina (deludendo, tuttavia, col Paris Saint Germain), è stato infatti un bruttissimo affronto a chi, come Haaland, ha invece stradominato in Europa e nel miglior campionato del mondo.

Messi e l’ottavo Pallone d’Oro: quando un Mondiale vale di più

Seppur tra le polemiche, Lionel Messi si è portato a casa l’ottavo Pallone d’Oro della sua carriera. Un premio, ricevuto fondamentalmente per aver vinto il Mondiale in Qatar con la sua Argentina che, a detta di molti, sarebbe invece dovuto finire tra le mani di Erling Haaland. Il norvegese, infatti, avrebbe sicuramente potuto meritare il premio in virtù dei 52 gol realizzati in 53 presenze complessive messe a referto nella stagione 2022-2023 con la maglia del Manchester City.

Una stagione, quella conclusasi lo scorso giugno con la vittoria della Champions League ai danni dell’Inter, caratterizzata, come anticipato sopra, anche dalle vittorie in Premier League ed FA Cup. Tre trofei e 52 gol non valgono, evidentemente, quanto la vittoria di un Mondiale. All’ex Borussia Dortmund toccherà quindi aspettare ancora un po’ prima di potersi fregiare del prestigioso riconoscimento di France Football.

Messi, che gaffe: vince l’ottavo Pallone d’Oro, ma non ringrazia il Paris Saint Germain

Ad alcuni sarà sfuggito, ma alle orecchie più attente sicuramente no: Lionel Messi, durante il discorso per celebrare la vittoria del suo ottavo Pallone d’Oro, ha ringraziato tutti, fuorché il Paris Saint Germain.

Forse a causa di qualche scoria legata al suo passaggio estivo agli statunitensi dell’Inter Miami, il fuoriclasse argentino non ha infatti speso neanche una parola per il suo ex club. Una caduta di stile non indifferente, quella del classe ’87, sulla quale il Psg, rimasto sicuramente sorpreso dall’ingratitudine del suo ex numero 30, ha deciso di non esprimersi minimamente.