Clamoroso Luis Suarez: firma per l’Inter | Contratto in vigore dall’1 gennaio, tifosi in estasi

Clamorosa indiscrezione di mercato venuta a galla in queste ore: dopo il mancato passaggio alla Juventus, Luis Suarez è pronto a legarsi all’Inter.

Una carriera ricca di gol e successi quella di Luis Suarez. Una carriera, spesa prevalentemente in Europa, che ha visto il Pistolero vestire in fila le maglie di Groningen, Ajax, Liverpool, Barcellona e Atletico Madrid. Maglie gloriose, onorate a suon di reti e ottime prestazioni, che hanno permesso all’attaccante uruguaiano di essere catalogato come uno dei migliori bomber del pianeta.

Un bomber capace di fare le fortune di tutte le squadre per le quali ha giocato e di restare nel cuore di milioni di tifosi i quali, ancora oggi, a distanza di vari anni, ne elogiano le grandi qualità realizzative all’interno dell’area di rigore.

Qualità che, nel corso della sua lunga carriera, considerando anche le due esperienze in patria al Nacional e quella attuale al Gremio, lo hanno visto andare in rete per ben 482 volte in 793 partite giocate complessivamente.

Numeri straordinari, questi, ai quali si associano, ovviamente, quelli con la casacca della nazionale uruguaiana con la quale Suarez ha messo a referto ben 68 gol in 137 partite totali. Sessantotto gol che collocano attualmente il classe ’87 al primo posto nella classifica all time dei miglior marcatori della formazione sudamericana.

Suarez e l’esame farsa a Perugia: quando l’uruguaiano fu a un passo dalla Juventus

Sono passati ormai tre anni, ma le menti più ferree sicuramente ricorderanno l’esame farsa d’italiano, svolto a Perugia, al quale fu sottoposto Luis Suarez nel settembre 2020. Un esame, volto a valutare la conoscenza della lingua italiana da parte dell’uruguaiano, propedeutico all’ottenimento della cittadinanza italiana necessaria per potersi legare alla Juventus.

Una Juventus che, inizialmente coinvolta nelle indagini e successivamente prosciolta da ogni accusa, abbandonò comunque presto la trattativa per l’ex Barcellona il quale, da lì poco a tempo, si legò all’Atletico Madrid del Cholo Simeone col quale giocò fino al maggio dello scorso anno prima di far ritorno al Nacional.

Suarez, è fatta: dall’1 gennaio il Pistolero sarà un nuovo giocatore dell’Inter Miami

Attualmente legato al Gremio da un contratto che scadrà il prossimo 31 dicembre, Luis Suarez è pronto a lasciare il Brasile per trasferirsi negli Stati Uniti dove ad attenderlo ci sarebbe nientemeno che l’Inter Miami di David Beckham.

Stando infatti a quanto riportato nelle scorse ore da El Pais, il 36enne uruguaiano avrebbe già un accordo di massima col club americano. Un club, al quale il Pistolero dovrebbe legarsi ufficialmente a partire dall’1 gennaio 2024, nel quale militano già vecchie conoscenze dei tempi del Barcellona rispondenti ai nomi di Lionel Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba.