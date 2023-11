Inzaghi, grave defezione: out il bomberissimo | “Non lo porto neanche in panchina”

Inzaghi spiazza tutti in conferenza stampa e anticipa che il suo bomber non sarà nemmeno in panchina nel prossimo turno di campionato

Da pochi giorni in Serie A in panchina ci sono entrambi i fratelli Inzaghi. Mentre Simone è alla terza stagione al timone dell’Inter, Pippo è subentrato a Sousa e sta allenando la Salernitana che si trova nei bassi fondi della classifica dopo un inizio di campionato molto difficile. Per l’ex bomber del Milan l’occasione di imporsi anche come mister dopo alcune esperienze positive in Serie B, come la promozione con il Benevento.

L’Inter si trova in testa alla classifica dopo le due ultime importanti vittorie a Torino e a San Siro contro la Roma di José Mourinho, due sfide in cui i nerazzurri sono stati superiori in ogni zona del campo.

Dieci le partite già disputate da inizio stagione in Serie A e il pass per gli ottavi di finale di Champions League quasi staccato dopo la vittoria contro il Salisburgo nel terzo turno del girone eliminatorio.

Filippo Inzaghi invece ha raccolto un solo punto nelle due gare di Serie A da allenatore della Salernitana, con un pareggio casalingo contro il Cagliari e la sconfitta di Genova dello scorso weekend.

La Salernitana e l’importante vittoria in Coppa Italia

Nei sedicesimi di finale di Coppa Italia è arrivata invece la larga vittoria contro la Sampdoria allo Stadio Arechi con l’importante prestazione da parte di Tchaouna, autore di una doppietta, che ha mostrato a Pippo di avere a disposizione degli attaccanti di livello.

In campo dopo l’infortunio anche Ikwuemesi, ai box per un mese, e in campo per un’ora. Anche Simy e Cabral sono pronti a ritagliarsi spazio e a segnare per aiutare la Salernitana a risalire in classifica.

La Salernitana pronta a sfidare il Napoli, Dia non sarà in campo

Adesso la Salernitana si prepara per il derby campano contro il Napoli, dopo la vittoria per 4-0 contro la Samp in Coppa. Occasione in cui non è andato in campo Dia, come affermato da Inzaghi in conferenza stampa: “Ha avuto un piccolo affaticamento. E poi se lo porto in panchina mi viene la tentazione di schierarlo“.

Resta fiducioso nonostante sia consapevolezza della superiorità dei campioni d’Italia in carica: “Ho avuto ottime risposte dai calciatori che hanno giocato in attacco, per il modulo vedremo. Se contro una big come il Napoli avremo l’atteggiamento giusto potrei proporre il tridente, l’importante è che tutti corrano e che siano sempre in movimento“.