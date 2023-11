Non è finita finchè non lo dice Marotta | Clamoroso scenario di mercato: torna dopo l’addio di 4 mesi fa

Colpo di scena in casa Inter, dopo quattro mesi dall’addio doloroso, il top player potrebbe tornare a vestire la maglia nerazzurra.

Mercato estivo di consolidamento per l’Inter. La conclusione della scorsa stagione ha portato consapevolezze da top club europeo per i nerazzurri. Il successo della Coppa Italia, il terzo posto in campionato e soprattutto la finale di Champions League giocata alla pari contro il Manchester City di Pep Guardiola ha fatto capire alla squadra di Simone Inzaghi di potersela giocare contro ogni avversario.

Non c’è stata una rivoluzione in termini di rosa ma Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno cercato di individuare profili adatti al gioco del tecnico e seconde linee che consentissero il turnover.

Importante l’approdo di Pavard in difesa, un giocatore di enorme esperienza e di assoluta sicurezza, e di Daniele Frattesi che si sta imponendo nel centrocampo interista, nonostante l’agguerrita concorrenza.

Sul fronte entrate sono arrivati degni sostituti di due partenze avvenute non poche critiche, quelle di Onana e di Romelu Lukaku. Nel primo caso la cessione è arrivata a causa di un’offerta irrinunciabile e il nuovo portiere Sommer sta dimostrando di poter essere il titolare.

Romelu Lukaku e l’addio con polemiche dall’Inter

Nel secondo caso il bomber belga ha rifiutato di tornare in prestito dai nerazzurri a causa di attriti con l’ambiente e ha sposato il progetto di José Mourinho e della Roma, diventando l’idolo della curva giallorossa a suon di reti in queste prime gare del nuovo campionato di Serie A.

Al suo posto è arrivato il giovane Marcus Thuram che si è integrato molto bene con Lautaro Martinez nell’attacco dell’Inter, già decisivo in alcune partite delicate, come quella dello scorso turno di A proprio contro la Roma a San Siro.

Onana e l’ipotesi di un ritorno all’Inter, il Manchester United pensa alla cessione

André Onana non ha convinto del tutto il Manchester United, che guarda in Portogallo per un’alternativa: come riferito da A Bola infatti, gli inglesi stanno monitorando la situazione di Diogo Costa, portiere del Porto.

Errori importanti da parte dell’ex estremo difensore interista che potrebbe tornare in nerazzurro al termine di questa stagione se ci fossero le condizioni economiche adatte e la volontà del giocatore, che con l’Inter ha dimostrato di essere molto forte tra i pali e anche con i piedi.