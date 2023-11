Hanno preso il nuovo Gullit | UFFICIALE l’innesto per Pioli: si è già allenato con la squadra

Il tecnico rossonero dalla prossima partita di campionato potrà contare sull’innesto di un nuovo interessante calciatore.

Le difficoltà che il Milan sta incontrando nell’ultimo periodo non sono soltanto legate ai risultati, ai pochi gol fatti e ai tanti gol subiti. Una delle difficoltà principali dei rossoneri, infatti, si deve ricondurre ad un’infermeria colma che riduce di tanto le scelte a disposizione di Mister Stefano Pioli.

Un problema, quello legato soprattutto agli infortuni muscolari, che da diverso tempo attanaglia il Milan e che con il tecnico parmense è più o meno stato sempre d’attualità. Quello dei tanti infortuni e della preparazione atletica è uno tra i capi d’imputazione che i tanti detrattori dell’allenatore rossonero usano per screditarlo e avvalorare la tesi dell’esonero.

Al momento, infatti, il Milan ha ben nove giocatori indisponibili per infortuni di vario genere. Nove su ventisette totali della rosa. Una cifra spaventosamente alta e che significa praticamente un terzo della squadra. Contro l’Udinese, nella sfida di campionato in programma sabato sera, Pioli dovrà quasi sicuramente fare a meno di Bennacer, Caldara, Chukwueze, Sportiello, Kjaer, Pulisic, Kalulu, Pellegrino e Loftus-Cheek che è tornato in gruppo dopo oltre un mese, ma che difficilmente verrà rischiato contro i friulani.

L’inglese verrà preservato per il match fondamentale di Champions contro il Paris Saint Germain e contro l’Udinese potrebbe andare al massimo in panchina. Un reparto, quello di centrocampo, che già da inizio stagione, e almeno fino a gennaio/febbraio 2024, sta facendo a meno di Ismael Bennacer. La sua assenza, insieme a quella di Loftus-Cheek, pesa tanto in una zona del campo che non ha assolute certezze.

Pioli e tutti i problemi della mediana

Krunic è stato infortunato nelle settimane scorse ed è stato sostituito davanti la difesa da Adli, ma entrambi non sembrano essere i giocatori ideali per ricoprire quel ruolo. Detto delle indisponibilità di Bennacer e Loftus-Cheek, ci sono poi Musah, Reijnders e Pobega.

I primi due sembrano essere acquisti azzeccati, ma il primo è ancora molto giovane e Pioli sta cercando di inserirlo gradualmente, mentre il secondo le ha giocate praticamente tutte da titolare (tranne una in Champions) fino a questo momento e rischia di essere spremuto più del dovuto. Pobega, invece, non può essere considerato più di una riserva e difficilmente scalerà posizioni in mediana.

Pioli, il nuovo Gullit arriva in prima squadra

Ecco che, Stefano Pioli per il centrocampo ha deciso di attingere dalla Primavera che tante soddisfazione sta dando all’ambiente, con un primo posto in campionato e un ottimo cammino in Youth League. Uno dei tanti talenti che si stanno mettendo in mostra tra le giovanili del Milan è Kevin Zeroli, centrocampista classe 2005 che ricorda come corporatura e capigliatura Ruud Gullit.

Zeroli è il Capitano della Primavera di Ignazio Abate e già in estate era stato aggregato al gruppo della prima squadra a disposizione di Pioli. Ora, rieccolo allenarsi con i grandi. Per lui potrebbe arrivare la convocazione per il match contro l’Udinese e la possibilità concreta dell’esordio in Serie A.