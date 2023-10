Forse prova astio per gli ultimi precedenti | Inzaghi, il rivale che non ti aspetti: sgarbo imprevisto

Simone Inzaghi potrebbe subire una beffa da parte di un tecnico rivale, il giocatore che ha chiesto alla società potrebbe non arrivare

Simone Inzaghi sta ottenendo dei risultati importanti sulla panchina dell’Inter. La scorsa stagione ha vinto la Coppa Italia, battendo in finale allo Stadio Olimpico una mai doma Fiorentina, ben messa in campo da Vincenzo Italiano. In campionato alcuni stop di troppo hanno impedito ai nerazzurri di reggere il confronto con il Napoli, poi vincitore dello Scudetto.

L’Inter si è però rifatta raggiungendo la finale di Champions League, battendo in semifinale in un doppio scontro senza storia i cugini del Milan e giocando alla pari con la corazzata Manchester City, che ha avuto la meglio solo per un episodio.

Spinti dall’entusiasmo la società ha deciso di dare vita a un mercato estivo importante che ha rinforzato una rosa già competitiva. Sostituzioni necessarie a causa di alcune partenze, da Lukaku a Onana, ben rimpiazzati da Marcus Thuram e Sommer, e innesti funzionali al gioco di Inzaghi, primo tra tutti Frattesi.

Secondo posto in classifica dopo otto giornate di campionato, a sole due lunghezze di distanza dal Milan capolista, e quattro punti in due gare nel girone di Champions, con ottime possibilità di approdo agli ottavi.

Lazio e Inter su Gimenez del Feyenoord, chi avrà la meglio?

L’ex squadra di Simone Inzaghi, la Lazio, potrebbe inserirsi nella trattativa tra l’Inter e il Feyenoord per ingaggiare Santiago Gimenez, promettente centravanti sul quale potrebbe esserci un’asta nel prossimo mercato estivo.

L’infortunio di Marko Arnautovic complica la gestione del turnover nell’attacco nerazzurro e un giocatore come Gimenez sarebbe stato sicuramente utile in questo momento della stagione, dati i numerosi impegni.

Inter e Lazio, il centravanti necessario per Sarri ed Inzaghi

Per fortuna di Inzaghi la coppia di titolari composta da Lautaro Martinez e da Marcus Thuram sta trovando una certa continuità realizzativa ma l’intoppo è sempre dietro l’angolo ed è necessario correre ai ripari. Marotta ne è consapevole e sta valutando il da farsi.

Anche la Lazio necessita di un centravanti di spessore, soprattutto date le sirene arabe per Ciro Immobile che potrebbe salutare i biancocelesti già a gennaio di fronte a un’offerta economica rilevante. Al momento come sostituto Sarri ha a disposizione Castellanos, a segno contro l’Atalanta ma ancora bisognoso di tempo per ambientarsi in Serie A.