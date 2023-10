Clamoroso Milan-Juventus: la partita è stata rinviata | “Forse all’anno prossimo”

Incredibile quanto sta succedendo alla vigilia del big match di Serie A tra Milan e Juventus, la partita sarà rinviata, chi avrà la meglio?

Dopo la sosta delle Nazionali torna la Serie A e lo fa subito con un big match al vertice. La capolista Milan affronta a San Siro la Juventus, al terzo posto insieme alla Fiorentina di Vincenzo Italiano e distante solo quattro lunghezze dai rossoneri. Una partita che darà le giuste indicazioni per la corsa allo Scudetto, anche se siamo ancora in una fase iniziale del campionato.

Il Milan è reduce da quattro vittorie consecutive che hanno consentito alla squadra di Stefano Pioli di scavalcare l’Inter e di ritrovarsi al primo posto in solitaria. Non è però il migliore dei momenti sul fronte degli indisponibili.

Salteranno la sfida contro i bianconeri, infatti, il portiere Maignan e Theo Hernandez, entrambi squalificati, mentre potrebbe tornare in mezzo al campo Loftus-Cheek, fuori per un lieve problema muscolare a Genova.

Dal canto suo la Juventus deve reagire dopo le squalifiche di Fagioli e Pogba. Torna titolare Vlahovic mentre non dovrebbe essere della partita Federico Chiesa. Al suo posto Milik è favorito su Kean.

Milan e Juventus si contendono Lindelof del Manchester United

Non solo il big match della nona giornata di campionato ma tra Milan e Juventus si prospetta anche una sfida sul mercato. Il giocatore che potrebbe essere conteso dalle due compagini italiane è il difensore del Manchester United Victor Lindelof.

Di recente ha smentito le voci di un suo possibile trasferimento in Italia e in generale della sua partenza dall’Old Trafford ma l’inizio di campionato non è stato dei migliori, sia per lui che per la sua squadra, e se dovesse continuare a giocare poco potrebbe anche seriamente valutare l’ipotesi di cambiare maglia e di provare un’esperienza altrove.

Il Milan e la Juventus, il punto sulle rispettive difese

Il Milan ha già dimostrato di sapere piazzare ottimi colpi a basso costo in difesa, anche dalla stessa Premier League, come è capitato con Tomori, ai margini del Chelsea e diventato il perno del reparto arretrato rossonero.

La Juventus ha una difesa in parte rinnovata, data la partenza con polemiche di Leonardo Bonucci. Bremer continua a dare garanzie e Gatti sta trovando la giusta continuità, nonostante commetta ogni tanto qualche errore non di poco conto. Infine Danilo, con la fascia da capitano, sta confermando di essere un giocatore di assoluto livello.