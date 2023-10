Pogba, finalmente una buona notizia: giocherà lui titolare | La sua onestà ha convinto i vertici

Il centrocampista francese Paul Pogba potrebbe risultare utile alla Juventus dopo essere stato squalificato, ecco per quale motivo

Momento delicato per la Juventus. Se il campo ha dato delle risposte ottimali in questo inizio di stagione episodi extrasportivi complicano la situazione in casa bianconera. Terzo posto in classifica insieme alla Fiorentina, in attesa del big match contro la capolista Milan a San Siro, con la possibilità in caso di vittoria di portarsi a solo un punto dal vertice.

Sarà indisponibile Federico Chiesa, tra i migliori in queste prime uscite stagionali mentre sarà della partita Dusan Vlahovic, pronto a prendersi sulle spalle la sua squadra cercando di abbattere il muro difensivo rossonero.

Max Allegri si trova però a dover gestire uno spogliatoio scosso dalle squalifiche inflitte a Paul Pogba e a Nicolò Fagioli, entrambi indisponibili per tutta la stagione in corso, con il centrocampo che perde di conseguenza qualità e due interpreti di spicco.

Il tecnico livornese potrebbe puntare su alcuni nomi del settore giovanile, come è successo lo scorso anno quando nel periodo di massima difficoltà ha avuto il coraggio di lanciare talenti come Iling Junior e Miretti.

La Juventus vira su Samardzic, il dettaglio che favorisce la trattativa

Cristiano Giuntoli sta però cercando di trovare sul mercato almeno un giocatore che possa garantire il livello tecnico del centrocampo. Rafaela Pimenta, procuratore di Pogba, cura gli interessi anche di Samardzic, nel mirino della Juventus.

Il giocatore ha mostrato il proprio consenso a trasferirsi a Torino già a gennaio o al massimo a giugno. Tutto dipenderà dalla volontà dell’Udinese di privarsi di uno dei suoi giocatori chiave, aprendo al prestito con opzione di riscatto.

L’Udinese e la partenza horror in Serie A, è in zona retrocessione

I friulani navigano in cattive acque e non sono riuscite ancora a vincere una partita. Sottil è a forte rischio esonero, anche se il gruppo è con lui. Le prossime gare diranno la verità sulle chance dell’Udinese di lottare per la salvezza. I tifosi non hanno mai smesso di sostenere la squadra.

Proprio alla Dacia Arena la Juventus ha esordito in campionato con una convincente vittoria ottenuta già nel primo tempo e che ha mostrato una squadra subito in salute, con buone idee di gioco non sempre confermate nelle gare successive dove l’impostazione è stata a volte macchinosa e priva di spunti.