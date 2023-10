Ancelotti, un’altra carezza a Pioli | Gli regala a zero il top player prima di andare in Brasile

Carlo Ancelotti fa un regalo al Milan, prima di diventare il nuovo ct del Brasile cedendo ai rossoneri il suo top player.

Dopo aver vinto ogni titolo nella sua seconda esperienza sulla panchina del Real Madrid, Carlo Ancelotti è pronto a salutare i Blancos al termine della stagione in corso per diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale brasiliana, con il compito di trionfare ai Mondiali del 2026, riportando nel Paese sudamericano la Coppa che manca dal 2002.

Intanto per il mister italiano c’è la volontà di chiudere la sua esperienza con il club iberico cercando di conquistare di nuovo la Champions League e la Liga, vinta lo scorso anno dal Barcellona di Xavi.

La partenza dell’attuale Pallone d’Oro Karim Benzema non si è fatta sentire più di tanto in queste prime partite, merito del suo sostituto, l’inglese Bellingham, arrivato per circa 100 milioni dal Borussia Dortmund e già devastante in attacco, formando una coppia micidiale con Vinicius.

Carlo può dormire sogni tranquilli anche grazie a un centrocampo di assoluti fuoriclasse, dai veterani Kroos e Modric al giovane talento Valverde che si sta imponendo tra i mediani più completi a livello europeo.

Il Milan cerca un vice Maignan, dal Real può arrivare Lunin

Dal Real al Milan, squadra del cuore per Ancelotti. Prima di andarsene potrebbe favorire un’operazione di mercato tra i due club, con il possibile approdo a Milano del portiere Andriy Lunin, nazionale ucraino che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e che sembra destinato a salutare i Blancos da svincolato.

Intanto il Milan pensa al rinnovo di contratto a Mike Maignan. L’idea è di prolungare fino al 2028 ma non si chiuderà se non tra i 7 e gli 8 milioni, con la proposta al momento decisamente inferiore. Per ora il portiere francese ha un monte ingaggi di 3,2 milioni di euro. Il contratto scade nel 2026, il tempo c’è ma il giocatore è nel mirino dei top club europei.

Il Milan e la tradizione di portieri di valore

Il ruolo del portiere è quanto mai delicato e risulta importante avere un estremo difensore affidabile. Negli ultimi anni è richiesta anche una certa abilità con i piedi per la costruzione del gioco dal basso che è stato intrapreso a livello tattico da molte squadre.

Il Milan ha avuto sempre degli ottimi numeri 1, basti pensare che prima di Maignan tra i pali difendeva Gianluigi Donnarumma, poi passato al Paris Saint Germain.