Il legamento ha fatto CRACK! | Ex Lazio, Sergej Milinkovic-Savic è in lacrime: fa malissimo

Il calciatore serbo ex Lazio deve fare i conti con la notizia più brutta: la rottura del legamento crociato e la carriera a rischio.

Per molti anni è stato uno dei top player della nostra Serie A, ma soprattutto, insieme a Ciro Immobile, il calciatore più importante della Lazio. La sua fisicità, il suo strapotere fisico, combinati alla sua enorme qualità con la palla tra i piedi e ai suoi tempi d’inserimento perfetti in aerea avversaria; lo hanno fatto diventare un calciatore unico, difficile da fermare e che poteva fare la differenza in qualsiasi momento ed in qualsiasi partita.

Il suo difetto, però, è sempre stata una certa pigrizia e mancanza di continuità, sia durante la stagione che durante l’arco degli stessi 90′. Sergej Milinkovic-Savic è stato questo e molto altro nei suoi otto anni alla Lazio e, a detta di tanti, la sua mancanza di cattiveria ed ambizione era e sarà sempre il suo più grosso limite.

Limite che ha dimostrato più volte con la maglia della Lazio, ma anche con quella della sua Nazionale con cui non riesce ad imporsi e non è mai un titolare fisso. Durante i suoi anni in biancoceleste ci hanno provato Milan e Real Madrid, soprattutto, ma Lotito ha sempre rifiutato ogni proposta, sparando cifre che in quei periodi erano fuori mercato o comunque piuttosto spropositate per il reale valore del calciatore.

Sergej è così rimasto alla Lazio, ma per molti il suo definitivo salto di qualità sarebbe avvenuto da un momento all’altra. La Juventus sembrava essere la squadra che potesse acquistarlo per rinforzare il suo centrocampo ed il club a cui prima o poi il centrocampista serbo sarebbe approdato.

Milinkovic e la sua scelta di vita

In estate, invece, è arrivato il colpo di scena clamoroso. Milinkovic-Savic, ad un anno dalla scadenza naturale del contratto, lascia sì la Lazio, ma lo fa per andare a giocare in Arabia Saudita. L’Al-Hilal, uno dei tanti ricchissimi club di quel campionato, lo acquista per 40 milioni di euro a cui Lotito non può proprio rinunciare.

La scelta lascia perplessi tanti opinionisti, tifosi e addetti ai lavori secondo i quali il serbo non ha abbastanza fame e ambizioni per andare a giocare e vincere in campionati importanti. Milinkovic-Savic, in effetti, ha preferito i tantissimi petroldollari offerti e ha abbandonato, forse per sempre (chissà), il calcio che conta.

Infortunio shock, ecco cosa è successo

Nella sua nuova squadra, però, Milinkovic si ritrova a giocare al fianco di diversi campioni del mondo del calcio. Dal compagno di Nazionale Mitrovic al portoghese Ruben Neves, dall’ex Napoli Koulibaly al brasiliano Malcolm ed il portiere marocchino Bonou, ma soprattutto a Neymar. Il campione brasiliano, però, almeno per questa stagione, non potrà più giocare al fianco del centrocampista serbo.

L’asso verdeoro, infatti, ha lasciato il campo in lacrime durante l’ultima gara del Brasile contro l’Uruguay, valevole per le qualificazioni al Mondiale 2026. Un infortunio gravissimo con un responso terribile: Neymar, infatti, si è procurato la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco della gamba interessata. Si prospetta uno stop di diversi mesi per lo sfortunato campione brasiliano, con susseguente riabilitazione. Una stagione, si spera solo questa, che ormai è praticamente compromessa.