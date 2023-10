Prendono il nuovo Baggio | Commisso e Barone: offerta la maglia numero 10 e una cifra shock

La Fiorentina non bada a spese. Il presidente Commisso e il Dg Barone hanno le idee chiare: al calciatore verrà offerta la maglia numero dieci.

La Fiorentina si prepara al grande colpo. Pronta a scendere in campo, lunedì alle 20.45, nel derby tutto toscano contro l’Empoli che chiuderà la nona giornata di campionato in Serie A, la Viola guarda anche al mercato e mette nel mirino uno dei prospetti italiani più interessanti.

Un prospetto che, stando a quanto a venuto a galla in queste ore, avrebbe talmente stregato il presidente Commisso e il Dg Barone al punto da poter vestire, in un futuro non troppo lontano, la maglia numero dieci del club del capoluogo toscano.

Una maglia, per certi versi anche pesante, indossata in passato da grandi campioni che a Firenze hanno lasciato il segno e, ovviamente, un bel ricordo. Campioni come Manuel Rui Costa (il primo ad indossarla in maniera fissa dalla stagione 1995-1996 all’annata 2000-2001), Hidetoshi Nakata, Adrian Mutu.

Giocatori, questi, come anche Aquilani, Castrovilli e Nico Gonzalez, tutti capaci di guadagnarsi l’amore incondizionato dei tifosi fiorentini i quali, sebbene allora non fosse ancora stata istituita la numerazione fissa, l’attaccamento forse più forte e più intenso lo hanno provato per Roberto Baggio il quale, insieme al sopracitato Rui Costa e a Gabriel Omar Batistuta, è, senza alcun’ombra di dubbio, ancora oggi, uno dei giocatori più forti ad aver vestito la maglia viola della Fiorentina.

Fiorentina, ecco il tuo nuovo numero dieci: contatti avviati

Come detto, la Fiorentina avrebbe individuato quello che potrebbe presto diventare il suo nuovo numero dieci. Un numero, attualmente campeggiante sulla schiena di Nico Gonzalez che, a partire dalla prossima stagione, potrebbe cambiare collocazione. L’argentino, viste le ottime prestazioni offerte fin qui, sta infatti pian piano guadagnando l’interesse di molti club europei pronti a bussare alla porta del patron Commisso la prossima estate.

Valutato intorno ai 35 milioni di euro e con un contratto che scadrà il 30 giugno 2028, l’ex Stoccarda, qualora venisse appunto ceduto, lascerebbe libera la sua attuale maglia numero dieci la quale, come detto, potrebbe finire, dalla prossima stagione, sulla schiena di un talento che la Viola si ritroverà contro proprio lunedì sera in occasione della sfida interna contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli.

Fiorentina, tutto su Baldanzi: l’Empoli apre alla trattativa

Autore, fin qui, dell’unico gol segnato dall’Empoli nelle prime otto partite di campionato giocate, Tommaso Baldanzi è, indubbiamente, il fiore all’occhiello della squadra di Aurelio Andreazzoli che, proprio sulle giocate del classe 2003, fonda le sue possibilità di salvezza.

Una salvezza che, arrivata in maniera abbastanza tranquilla nelle ultime due annate, è, ovviamente, l’obiettivo della formazione toscana anche per questa stagione. Stagione, al termine della quale, il 21enne nato a Poggibonsi potrebbe, come detto, finire alla Fiorentina, pronta a mettere sul piatto quei 15 milioni di euro che la società azzurra chiede per lasciar partire il suo pezzo da novanta.