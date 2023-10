Pioli, ti hanno beccato a spiarlo | Spoilerato l’obiettivo principale: ora lo sanno tutti

I rossoneri continuano a monitorare il mercato per scovare nuovi talenti e continuare con la filosofia che in estate ha rinforzato la squadra.

Una rivoluzione dirigenziale e tecnica che per ora ha dato i frutti sperati, anzi forse li sta dando molto prima del previsto. Il nuovo Milan che ad inizio giugno ha voltato pagina salutando una figura storica come Paolo Maldini e il suo braccio destro Ricky Massara, è ripartito da basi solide, ma soprattutto da una squadra che sembra funzionare e che ha già meravigliato tutti.

Sulla qualità dei nuovi elementi c’erano pochi dubbi, molti di più invece ce n’erano sulla loro capacità di inserimento immediato. Vedremo come proseguirà la stagione rossonera e se arriveranno o meno dei trofei, ma per ora il mercato estivo non può che essere promosso a pieni voti.

Da Maldini e Massara si è passati alle intuizioni del capo scouting Moncada e del nuovo direttore sportivo D’Ottavio, alle indicazioni importanti di Pioli (che è diventato centrale sempre più anche nelle scelte di mercato e nella costruzione della squadra) e alla capacità manageriale e dirigenziale di Giorgio Furlani, nuovo amministratore delegato che si occupa poi di trattare e chiudere gli affari.

Si è parlato tanto anche del nuovo modo con cui i rossoneri scelgono i calciatori e di quest’algoritmo che indirizza verso un profilo e un tipo di giocatore piuttosto che su un altro. Certo, molti dei calciatori che sono arrivati in estate si conoscevano già ampiamente, ma la filosofia è sempre la stessa: acquistare profili giovani, o che arrivano da anni difficili, a prezzi contenuti per cercare di farli rendere al massimo, aumentarne il valore e magari rivenderli al doppio (o anche più).

Milan, mercato coi fiocchi aspettando Pellegrino

Così, ecco che il nuovo Milan è primo in classifica grazie ai gol di Pulisic, soprattutto, e Okafor; grazie alla forza e alla prepotenza tecnica e fisica di Loftus-Cheek; alla velocità, duttilità e freschezza atletica di Musah e al fosforo, intelligenza tattica e qualità di Reijnders. Si attendono ancora le prime risposte positive di Jovic, Chukwueze e Romero, mentre Sportiello ha già dimostrato di essere un’ottima alternativa al titolare Maignan.

L’unico che non si è ancora mai visto, tra gli acquisti estivi del Diavolo, è il giovane difensore argentino Pellegrino. Il Milan lo ha acquistato per una manciata di milioni, scegliendolo attraverso ragionamenti ben precisi e spera di aver scovato un nuovo talento. Sarà Pioli a decidere se e quando farlo giocare, ma intanto per il neo milanista è arrivata la prima convocazione nella nazionale maggiore argentina.

Milan, gli occhi su un altro talento

Stefano Pioli, ma soprattutto gli osservatori rossoneri, però, non si sono fermati qua e continuano a monitorare tante situazioni in giro per il Mondo per cercare di scovare nuovi talenti da portare in rossonero. Secondo la Gazzetta dello Sport il prossimo obiettivo rossonero si chiama Ezequiel Fernandez.

In Argentina non è di certo passata inosservata la presenza di un osservatore rossonero a visionare una partita del Boca Juniors, club in cui milita il centrocampista centrale argentino classe 2002 che continuerà ad essere visionato e attenzionato dai rossoneri per la prossima stagione.