Thomas Muller in Serie A a giocarsi la salvezza? | Da utopia a realtà: il dettaglio che fa sognare i tifosi

Thomas Muller e quella decisione di chiudere la propria carriera in Serie A per aiutare la sua futura squadra a salvarsi.

Thomas Muller è tra i giocatori tedeschi simbolo di questo inizio di ventunesimo secolo. Una carriera da numero uno sia a livello di club che di nazionale. Un giocatore moderno, in grado di occupare varie zone del campo e di essere micidiale in fase offensiva senza avere il numero nove sulla schiena e posizionarsi in modo costante in area di rigore, il partner perfetto per ogni punta centrale.

Con il Bayern Monaco, squadra che non ha mai abbandonato nel corso della sua carriera da giocatore, ha vinto ogni trofeo possibile, diventando un vero idolo e la bandiera della tifoseria del club della Baviera.

Diversi cicli hanno avuto lui come protagonista e perno, con la qualità della rosa che non è mai sceso e che ha consentito un dominio quasi incontrastato in Bundesliga, spinto anche dallo stadio di proprietà, tra i primi in Europa.

Con la maglia della sua Nazionale alcune sconfitte dolorose, tra cui quella del 2006 contro l’Italia ai Mondiali che si sono svolti proprio in Germania, ma il grande trionfo nel 2014 battendo in finale l’Argentina.

Thomas Muller e l’ipotesi Serie A, seguirà l’esempio di Ribery?

Il campione tedesco ha il contratto in scadenza nel 2024 con il Bayern e potrebbe decidere di seguire le orme di un suo ex compagno di squadra e amico, Frank Ribery, che ha chiuso la sua carriera in Italia.

Prima la Fiorentina e poi l’approdo a Salerno dove è diventato l’idolo della piazza, trascinando con le sue giocate la squadra a una storica salvezza, frutto di una rimonta incredibile con Nicola in panchina, specialista in materia. Muller potrebbe accasarsi a Salerno ripetendo il percorso compiuto da Ribery. I tifosi campani stanno già sognando.

Salernitana, inizio di campionato da incubo, Pippo Inzaghi nuovo allenatore

La Salernitana intanto ha iniziato al di sotto delle aspettative questa prima parte di campionato e Sousa è stato esonerato. Un passo indietro notevole rispetto alla scorsa stagione, chiusa con un filotto di risultati utili consecutivi.

Il nuovo tecnico, Pippo Inzaghi, dovrà traghettare i campani alla terza salvezza consecutiva in Serie A. L’ex bomber del Milan ha già fatto grandi cose a Benevento e potrebbe ripetersi anche nella vicina Salerno. Il campo darà le risposte, intanto l’ambiente è pronto a sostenerlo come si deve.