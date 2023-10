Un campione del mondo per Inzaghi | Altro che Skriniar: si prospetta un colpo leggendario

La trattativa che non ti aspetti: l’Inter prepara un super colpo in difesa. Un campione del mondo dirà sì ai nerazzurri.

Archiviate le gare di qualificazione ad Euro 2024, che hanno visto l’Italia di Luciano Spalletti vincere contro Malta e perdere contro l’Inghilterra, l’attenzione dei tifosi italiani si sposta ora sulla nona giornata di campionato che scatterà alle 15.00 di sabato 21 ottobre.

Un sabato di campionato, che vedrà in scena tre delle quattro squadre italiane impegnate in Champions League, che inizierà con l’anticipo pomeridiano tra Verona e Napoli e terminerà con la sfida serale del Mapei Stadium tra Sassuolo e Lazio. In mezzo, alle 18.00, il match dell’Olimpico Grande Torino che vedrà affrontarsi i padroni di casa di Ivan Juric e l’Inter di Simone Inzaghi.

Un’Inter che, scivolata al secondo posto in classifica a meno due dai cugini del Milan, dopo il pareggio casalingo contro il Bologna dello scorso 7 ottobre, punta ovviamente a riappropriarsi della prima posizione in graduatoria in attesa di vedere in scena i rossoneri, impegnati domenica sera a San Siro contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

Un match, quello che si disputerà sabato pomeriggio all’ombra granata della Mole, intorno al quale, nelle ultime ore, hanno iniziato a ruotare notizie di calciomercato secondo le quali la società di Steven Zhang starebbe provando a convincere un difensore campione del mondo a trasferirsi a Milano, a parametro zero, la prossima estate.

Inter, tra cessioni e acquisti a parametro zero: perso Skriniar, arriva un campione del mondo

L’addio di Milan Skriniar non è stato ancora digerito, per certi versi, da una parte di tifosi dell’Inter che ancora non si capacita di come un calciatore importante e centrale nei progetti nel club, com’era lo slovacco, abbia potuto dire di no al rinnovo di contratto. Un rinnovo di contratto che, qualora fosse arrivato, avrebbe quantomeno potuto garantire al Biscione la possibilità di incassare qualche spicciolo dalla sua cessione.

Una cessione, da almeno 50 milioni di euro, che avrebbe fatto sicuramente comodo alle casse dei meneghini i quali, ad ogni modo, nonostante il passaggio dell’ex Sampdoria al più ricco Paris Saint Germain, avrebbero già incassato il sì di un difensore campione del mondo pronto a sbarcare a Milano, a parametro zero, la prossima estate.

Inter, sei la regina dei parametro zero: c’è il sì di Hummels

Tornato al Borussia Dortmund nel 2019, dopo tre stagioni passate al Bayern Monaco, Mats Hummels potrebbe nuovamente lasciare il club giallonero per trasferirsi in un’altra società. Una società, stavolta non tedesca, che, stando a quanto emerso in questi giorni, potrebbe essere nientemeno che l’Inter di Simone Inzaghi la quale, perso Skriniar a parametro zero la scorsa estate, ha necessità di riempire lo spazio lasciato vuoto dalla partenza dello slovacco.

Uno spazio che il difensore tedesco classe ’88 sarebbe pronto a riempire la prossima stagione una volta scaduto il contratto che lo lega attualmente al Borussia Dortmund. Un contratto, che scadrà il 30 giugno 2024, che la società teutonica, vista anche l’età del calciatore, ha già fatto sapere di non voler rinnovare.