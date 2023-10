Piero Ausilio, coltellata alle spalle ai rivali | Inserimento nella trattativa e contratto compilato

Il direttore sportivo nerazzurro si inserisce nella trattativa già imbastita dai rivali storici e prova a soffiargli un calciatore.

Negli ultimi anni il calcio italiano sta vivendo una rivalità molto accesa che viene vissuta visceralmente anche e da sempre dai tifosi delle due squadre. Inter e Milan, infatti, sono, da circa tre stagioni, anche se con qualche inserimento del Napoli, le principali rivali per lo Scudetto, ma non solo.

Derby che valevano uno Scudetto si sono disputati tre stagioni fa, con l’Inter di Conte alla fine a trionfare ed il Milan di Pioli chiudere al secondo posto e due stagioni fa, con posizioni in classifica e titoli invertiti. Anche in questa stagione il campionato sembra essere roba tra le due milanesi che, nella passata stagione, invece, hanno dovuto fronteggiarsi in Semifinale di Champions League per decretare la finalista.

Un derby che sembra infinito, insomma, e che, dal 2006 ad oggi, ha visto i due club fronteggiarsi tante volte anche in sede di calciomercato. Sono stati otto gli affari e i calciatori che le due società milanesi si sono contesi fino all’ultimo. Si parte da Ibrahimovic e Suazo, poi andati all’Inter, per arrivare ai giorni nostri e all’ultimo decennio con Bonaventura, Kondogbia, Sensi, Tonali, Marcus Thuram e Davide Frattesi.

Come si può notare, questa rivalità in sede ci calciomercato si è accesa soprattutto nelle ultime stagioni e ha visto le due società darsi battaglia per nomi più o meno importanti. Gli ultimi due esempi hanno visto prevalere l’Inter che, soprattutto nell’affare Thuram, si è inserita alla fine e ha bruciato i dirigenti rossoneri.

Inserimento per il giocatore, Ausilio prova a fare un altro sgarbo

Un altro inserimento per un calciatore che da tempo interessa al Milan potrebbe arrivare nella sessione invernale di calciomercato prevista per il prossimo gennaio. Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno provando a portare a Milano, sponda nerazzurra, infatti, l’attaccante albanese, Armando Broja.

Ad entrambe le compagini milanesi serve un altro attaccante e, molto probabilmente, entrambe proveranno ad acquistarlo a gennaio. La punta del Chelsea piaceva molto al Milan anche in estate, ma poi non se n’è fatto più nulla perché i Blues, a seguito del grave infortunio occorso a Nkunku, hanno preferito tenersi in rosa il giovane attaccante.

Mercato, Milan e Inter tornano a sfidarsi per una punta

Nkunku, però, dovrebbe tornare a breve e, avendo a disposizione anche il senegalese Nicolas Jakson, a quel punto gli attaccanti centrali a disposizione di Mauricio Pochettino comincerebbero a diventare un po’ troppi. Ecco che si potrebbe riaprire per le due milanesi uno spiraglio per Armando Broja.

I Blues, in quel caso, potrebbero aprire anche ad una formula vantaggiosa che permetterebbe all’attaccante albanese di trovare spazio e minutaggio altrove e alla squadra acquirente di fare un’operazione conveniente. In quel caso, come detto, l’Inter, che così come il Milan dovrebbe tornare sul mercato a gennaio per rinforzare la prima linea, non resterebbe di certo a guardare.