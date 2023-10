Marotta, è pronto un nuovo Cuadrado | Sgarbo ai rivali di sempre, glielo prendono a zero

Marotta, altro sgarro alla storica rivale: regala a Simone Inzaghi un altro pezzo da 90. Il calciatore arriva a parametro zero.

La pausa del campionato, fermo per lasciare spazio alle gare di qualificazione ad Euro 2024 dell’Italia di Luciano Spalletti, che se la vedrà con Malta prima (sabato alle 20.45) e Inghilterra poi (martedì alle 20.45), si sa, rappresenta l’occasione giusta per molte società di Serie A di guardare già al mercato e annotare sui propri taccuini nomi di calciatori che potrebbero fare comodo ai rispettivi allenatori nella seconda parte di stagione.

Un mercato, tanto quello dei tesserati, che scatterà però solo a gennaio, quanto quello degli svincolati al quale starebbe già strizzando l’occhio l’Inter di Steven Zhang la quale, in particolare, starebbe esaminando con attenzione la lista dei giocatori attualmente senza squadra che, in caso di accordi, arriverebbero a Milano a parametro zero.

Una via, quella degli acquisti a parametro zero, particolarmente gradita all’AD nerazzurro, Beppe Marotta il quale, da quasi cinque anni a questa parte, ha spesso regalato ai tifosi del Biscione colpi di grande valore come Diego Godin, Alexis Sanchez, Hakan Calhanoglu, André Onana, Henrikh Mkhitaryan e Juan Cuadrado.

Giocatori, ingaggiati senza spendere neanche un euro, ai quali potrebbe presto aggiungersene un altro che, rimasto senza squadra dopo la fine della sua ultima esperienza, potrebbe sbarcare all’ombra nerazzurra della Madonnina già nelle prossime settimane.

Marotta prepara l’ennesimo colpo a zero: si tratta di un ex Serie A

La lista dei giocatori ancora in attività, ma attualmente senza squadra è ovviamente lunghissima. Giocatori come Jerome Boateng che, allenatosi con il Bayern Monaco nelle ultime settimane e recentemente accostato al Napoli, non è stato preso in considerazione dal suo ex club il quale ha deciso di lasciarlo nel gruppo degli svincolati ingaggiabili a parametro zero.

Un gruppo nel quale, oltre al difensore tedesco, è presente anche una vecchia conoscenza della nostra Serie A che, rimasta a piedi dopo la fine del contratto che la legava all’Olympiakos, potrebbe tornare in Italia per legarsi all’Inter di Simone Inzaghi alla quale, visti i tanti impegni stagionali, farebbe sicuramente comodo un elemento in più.

Inter, ecco Papastathopoulos: un ex Milan al servizio di Inzaghi

Con un passato in Serie A con le maglie di Genoa (2008-2009 e 2009-2010) e Milan (2010-2011), Sokratis Papastathopoulos è il nome che Beppe Marotta potrebbe mettere a disposizione di Simone Inzaghi già nelle prossime settimane.

Difensore classe ’88 di caratura internazionale, il greco è l’elemento che, eventualmente, potrebbe far respirare di tanto in tanto Acerbi e De Vrij. Rimasto senza club dopo la fine dell’esperienza in patria con la maglia dell’Olympiakos, il 35enne nato a Calamata potrebbe infatti essere l’elemento giusto da inserire in un gruppo impegnato in tre competizioni.