Hanno fatto un’offerta ridicola | Polemica a non finire in casa Milan: dove sono finiti i soldi?

I tifosi non ci stanno: l’offerta presentata non è accettabile. Scoppia la polemica in casa Milan. Se ne riparlerà forse a gennaio.

Con i principali campionati europei fermi per lasciare spazio alle gare di qualificazione ad Euro 2024, continuano a venire a galla incessantemente voci di mercato più o meno attendibili che vedono protagoniste anche le squadre della nostra Serie A.

Squadre come il Milan di Stefano Pioli, attualmente primo in campionato con 21 punti, a più due sul secondo posto dell’Inter. Un primo posto in classifica, conquistato grazie al successo in extremis di sabato scorso sul campo del Genoa e al conseguente pareggio interno dei cugini nerazzurri contro il Bologna, frutto soprattutto di una campagna acquisti estiva sì faraonica ma sicuramente mirata.

Il Diavolo ha infatti speso la bellezza di 112 milioni di euro per tesserare Pulisic, Chukwueze, Musah, Reijnders, Loftus-Cheek, Okafor e Pellegrino. Giocatori che, eccezion fatta per l’argentino che non ha ancora trovato spazio fin qui, si sono già completamente abituati ai dettami tattici di Stefano Pioli al quale gli uomini di mercato rossoneri hanno anche regalato tre colpi a parametro zero come Luka Romero, Marco Sportiello e Luka Jovic.

Una squadra perfettamente amalgamata, quella del tecnico parmigiano, che sta ovviamente attirando le attenzioni dei grandi club europei i quali sono pronti a bussare alla porta del Diavolo per provare a portare via da Milano quegli elementi di grande valore sui quali il Milan fa totale affidamento.

Il Real Madrid stuzzica il Milan: pronta l’offerta per un difensore

Le buone prestazioni offerte fin qui dal Milan, escluso il derby perso 5-1 contro l’Inter lo scorso 16 settembre, hanno, come detto, suscitato l’interesse di vari club europei che sono pronti a recarsi in Via Aldo Rossi per provare a strappare al Diavolo alcuni dei suoi fiori all’occhiello. Club come il Real Madrid di Florentino Perez che, stando a quanto riferito da Defensa Central, sarebbe pronto a tutto pur di portare nella capitale spagnola, Malick Thiaw.

Il classe 2001 tedesco, infatti, è diventato, da qualche settimana a questa parte, il pallino di Carlo Ancelotti il quale vorrebbe portarlo quanto prima in Spagna per avere a sua disposizione un difensore sì giovane ma già completamente affidabile. Un difensore per il quale i blancos avrebbero già presentato un’offerta che il Milan, però, pare non aver preso minimamente in considerazione.

Thiaw, offerta ridicola del Real Madrid: il Milan dice no

Il Real Madrid, come detto, avrebbe già presentato un’offerta al Milan per Malick Thiaw. Un’offerta da appena 2o milioni di euro che il Diavolo, ovviamente, ha rispedito al mittente senza troppi complimenti. Troppo pochi, infatti, 20 milioni di euro per un difensore completo e affidabile come il tedesco.

Ne occorrono almeno dieci in più affinché i rossoneri decidano di sedersi a tavolino per provare a trattare. Florentino Perez, almeno per ora, non pare disposto a spingersi oltre tale cifra, ma, vista l’insistenza di Carlo Ancelotti, potrebbe presto cambiare idea e decidere di mettere sul piatto quei dieci milioni in più che accontenterebbero quasi sicuramente Gerry Cardinale.