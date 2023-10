Cristiano Ronaldo torna in Serie A? | Con la tassazione agevolata si può, clamoroso scenario all’orizzonte

Uno scenario clamoroso si sta delineando all’orizzonte: Cristiano Ronaldo può tornare in Serie A. I tifosi non stanno nella pelle.

Cristiano Ronaldo può tornare in Serie A: è questo lo scenario che, in questi giorni in cui i campionati sono fermi per lasciare spazio alle qualificazioni ad Euro 2024, si sta delineando all’orizzonte. Uno scenario, gradito sicuramente da tifosi e appassionati, che riporta indietro la mente al 2018, quando CR7 scelse di venire a giocare in Serie A con la maglia della Juventus.

Una Serie A che il portoghese, come i più esperti ricorderanno, scelse non solo per storia e blasone, ma anche, e forse soprattutto, per la tassazione agevolata rispetto al regime fiscale spagnolo. Un dettaglio, questo, sconosciuto a molti, che potrebbe rivelarsi nuovamente fondamentale per il ritorno in Italia dell’asso portoghese.

Certo, viene da chiedersi quale squadra del nostro campionato possa permettersi, ora come ora, lo stipendio di un giocatore come Ronaldo che dall’Al-Nassr percepisce più di 100 milioni di euro a stagione (200 per due anni); la risposta è ovviamente semplice: nessuna.

L’acquisto del classe ’85 è infatti fuori portata per qualsiasi società del nostro campionato. Nemmeno Inter, Milan e la stessa Juventus, che sono i club più ricchi in Italia, possono lontanamente competere con le faraoniche disponibilità economiche delle società arabe. Il sogno di rivedere in Serie A Cristiano Ronaldo è quindi destinato a rimanere tale.

Cristiano Ronaldo, niente addio: CR7 sta bene all’Al-Nassr

Ingaggiato a parametro zero nel dicembre 2022, dopo il rumoroso addio al Manchester United del mese precedente, Cristiano Ronaldo si è inserito velocemente all’interno del gruppo squadra dell’Al-Nassr. Riempito largamente d’oro, il fuoriclasse portoghese ci ha messo poco a diventare il fiore all’occhiello della società del presidente Musalli Al-Muammar.

Una società che, nonostante i quasi 39 anni del calciatore (li compirà il prossimo 5 febbraio) non ha alcuna intenzione di privarsene anticipatamente. L’ex Juventus e Real Madrid, dal canto suo, legato ai Guerrieri del Najd da un contratto che scade il 30 giugno 2025, avrebbe già comunicato all’Al-Nassr la volontà di restare a Riad almeno fino al 2027.

CR7 chiede il rinnovo fino al 2027: l’Al-Nassr dice sì

Il campionato saudita, si sa, non è sicuramente uno dei più competitivi del pianeta, ma è, senza alcun dubbio, uno dei più ricchi. Un campionato che, quasi un anno fa, prima di qualsiasi altro campione, ha accolto Cristiano Ronaldo rendendolo uno degli sportivi più pagati della storia.

Più di 200 milioni di euro in due anni: è questa la cifra mostruosa che l’Al-Nassr ha messo sul piatto lo scorso dicembre per convincere Cr7 a trasferirsi in Arabia Saudita. Una società, quella di Riad, che, stando a quanto emerso in queste ore, è pronta ad accontentare il classe ’85 di Funchal con un prolungamento di contratto fino al 2027.