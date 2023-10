Cardinale, blitz per il nigeriano | Qui l’algoritmo non c’entra niente: si amano da sempre

L’attaccante aveva già messo una buona parola e ora apre le porte al Milan: Cardinale ha colto l’attimo e ha già preparato la spedizione.

Continuano a venire a galla incessantemente, vista la pausa del campionato, voci di mercato che vedono protagoniste le squadre della nostra Serie A. Voci di mercato, più o meno attendibili, che in queste ore hanno visto balzare nell’occhio del ciclone il Milan di Gerry Cardinale.

Stando infatti a quanto riferito dal QS, la società rossonera, monitorando con attenzione il mercato, avrebbe individuato un nuovo attaccante da mettere a disposizione di Stefano Pioli. Un attaccante, di nazionalità nigeriana, che il Diavolo potrebbe provare a convincere per la prossima stagione.

Dopo l’arrivo estivo di Chukwueze dal Villarreal, sul cui trasferimento in rossonero ha giocato un ruolo importantissimo Victor Osimhen, i meneghini si starebbero facendo ingolosire dall’idea di trattare proprio l’attuale numero nove del Napoli che, tifoso del Milan campione d’Europa nel 2003 e 2007, non ha mai nascosto la sua ammirazione nei confronti del club.

Un’ammirazione tanto forte da consigliare, come detto, il connazionale a lasciare la Liga per trasferirsi in Serie A. Arrivare ad Osimhen, per il Milan, è ovviamente complicato, se non impossibile, vista la centralità che l’ex Lille ha nei piani del Napoli, ma nel calcio si sa, non è mai detta l’ultima parola.

Milan, fari puntati sul “nuovo Osimhen”

Il parco attaccanti del Milan, dopo gli arrivi estivi di Okafor, Pulisic, Jovic, Romero e Chukwueze, non ha sicuramente bisogno di essere rinforzato ulteriormente. Un attacco che, potendo contare ovviamente anche su Rafael Leao e Olivier Giroud, è certamente in grado di reggere il peso delle tre competizioni nelle quali è impegnata la società rossonera.

Una società che, da qualche giorno a questa parte, avrebbe comunque deciso di mettere gli occhi su un attaccante attualmente militante nelle Jupiler League. Un attaccante, di nazionalità nigeriana, che in Belgio hanno già ribattezzato come “nuovo Osimhen“.

Milan, il futuro si chiama Gift Orban: i rossoneri trattano col Gent

Gift Orban è il nome che il Milan di Gerry Cardinale avrebbe deciso di annotare sul proprio taccuino. Classe 2002, in forza al Gent, il nigeriano è uno dei pezzi da 90 della società belga alla quale è legato da un contratto che scade il 30 giugno 2027.

Valutato non meno di 20 milioni di euro dal club azzurro, il 21enne è pronto a lasciare il Belgio la prossima estate per compiere il definitivo salto di qualità in uno dei principali campionati d’Europa. Il Milan e quindi la Serie A sono pronti ad accoglierlo. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi.