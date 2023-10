Lautaro, pronto a ballare il tango? | Ausilio ti compra il connazionale, dimenticati Sanchez-Arnautovic

Il capocannoniere della Serie A, autore di un grande inizio di stagione, potrebbe presto giocare al fianco di un altro argentino.

Un inizio di stagione straripante che lo ha definitivamente fatto diventare il leader tecnico e carismatico, oltre ad esserne già Capitano, della sua Inter. Lautaro Martinez è sempre più il giocatore simbolo della squadra di Simone Inzaghi e i suoi 11 gol in 10 partite stagionali rappresentano un bottino già straordinario, ma destinato ancora a crescere.

Non solo i gol, però. L’attaccante argentino, infatti, fa molto altro per la squadra. Capace di giocare indifferentemente da prima o da seconda punta, ma anche da unico riferimento avanzato, è un calciatore in grado di lottare e sacrificarsi per la squadra, di dare la carica a tutti i suoi compagni e di vedere il gioco, fornendo assist al bacio per gli inserimenti dei suoi.

Un riferimento avanzato che può e sa fare tutto, insomma, e che sta decisamente trascinando l’Inter in questo inizio di stagione. Lautaro, inoltre, sta trovando in Marcus Thuram un degno compagno di reparto che lo completa alla perfezione. La coppia d’attacco titolare dei nerazzurri è una garanzia che ha già contribuito alle 23 reti stagionali in appena undici incontri.

Ciò che preoccupa, almeno per il momento, Simone Inzaghi e un po’ tutti i tifosi dell’Inter, sono le alternative ai due attaccanti titolari. Alexis Sanchez sembra ormai al tramonto della sua carriera e non in grado di garantire affidabilità e pericolosità in termini di gol e di assist. Marko Arnautovic, invece, aveva cominciato bene, ma poi si è infortunato gravemente e rientrerà soltanto a dicembre. La sua carta d’identità comunque non mente e consegna ad Inzaghi un’altra alternativa non completamente affidabile.

Inter, l’idea in attacco per gennaio

Per questi motivi, quindi, è molto probabile che i dirigenti dell’Inter saranno costretti a correre ai ripari di questa situazione, regalando a Simone Inzaghi almeno una punta che possa far rifiatare Lautaro e Thuram. Sono tanti i nomi sulla lista, ma ultimamente si sta facendo largo l’ipotesi che porta a Santiago Gimenez del Feyenord.

L’attaccante classe 2001 si è reso protagonista di un grandissimo inizio di campionato in Olanda e, dopo le 15 reti in 32 presenze nella scorsa Eredivisie, ne ha già messi a segno addirittura dodici, in appena otto partite, in quella in corso.

Non solo l’Inter, altri top club sul bomber

Numeri impressionanti che hanno spinto diversi top club europei ha focalizzarsi con attenzione verso il bomber del Feyenord. Oltre all’interesse dell’Inter, infatti, secondo la stampa spagnola, anche Real ed Atletico Madrid, sarebbero interessate a Santiago Gimenez.

Classe 2001, il ragazzo, nonostante abbia appena compiuto 22 anni, si è già messo in mostra con la maglia della Nazionale messicana, con cui può già contare venti presenze e quattro reti. Gimenez è nato a Buenos Aires, ma è stato poi naturalizzato messicano e per questo motivo con Lautaro Martinez condivide soltanto il Paese d’origine e non la Nazionale per cui gioca.