Firma sul contratto dal 1 gennaio | Punì Allegri, ora torna a Torino per risolvere l’emergenza

Il 31 dicembre scade il contratto e il suo profilo potrebbe essere valutato per l’attacco del club torinese.

Nel week end scorso è andato in scena il derby di Torino. Juventus e Toro sono due squadre con diversi problemi ancora da risolvere ma, come spesso accade negli ultimi anni, sono stati i bianconeri a spuntarla e a vincere la partita. Un vero e proprio incubo per i tifosi granata che non riescono a vedere vincere un derby alla loro squadra addirittura dall’aprile 2015.

Se i problemi della Juventus restano soprattutto legati al gioco e ad una rosa che non sembra essere all’altezza delle milanesi e in grado di poter competere per il titolo; quelli del Torino sembrano essere molto più gravi. Juric, infatti, non è ancora riuscito a dare un’identità ad una squadra che continua ad essere molto altalenante.

I principali problemi del Torino, però risiedono nelle enormi difficoltà che la squadra riscontra nel riuscire ad andare a segno. Zero sono le reti realizzate nelle ultime tre partite. Dato che certifica un problema che si trascina ormai da anni e che non sembra essere stato nemmeno lontanamente risolto dall’arrivo di Duvan Zapata.

Un inizio scoppiettante di Radojnic aveva fatto ben sperare, ma poi il serbo è tornato ad essere inaffidabile, bizzoso e discontinuo. Vlasic e Seck non riescono ad incidere e gli altri due attaccanti che compongono la rosa oltre a Zapata, Sanabria e Pellegri, non sono ancora pervenuti in questa stagione.

Emergenza gol, torna una vecchia conoscenza?

Vista la situazione, quindi, è probabile che Urbano Cairo possa prendere in considerazione l’idea di tornare sul mercato per acquistare un attaccante affidabile che possa garantire un certo numero di gol, esperienza, ma soprattutto una valida alternativa a Duvan Zapata.

Un’idea affascinante potrebbe essere rappresentata dal ritorno nella Torino granata di Josef Martinez. L’attaccante venezuelano è attualmente in forza all’Inter Miami e fa coppia in attacco con Leo Messi. Il suo contratto però scade il prossimo 31 dicembre e dall’1 gennaio il calciatore è libero di accasarsi ovunque.

Gol a grappoli negli ultimi anni. Uno anche contro la Juve di Allegri

La punta sudamericana ha ancora soltanto 30 anni e potrebbe essere una risorsa importante per la nostra Serie A. Martinez ha già militato nel Torino e collezionato con la maglia granata sette gol in 58 presenze dal 2014 al 2017.

Nel 2017, poi, si trasferì negli Atlanta United fino al 2022, stagione in cui fu acquistato dall’Inter Miami di David Beckham. Negli States ha fatto grandi cose segnando la bellezza di 105 gol in 160 partite. Nell’estate 2018, inoltre, segnò in amichevole contro la Juventus di Allegri in una sfida tra le star della MLS e la squadra bianconera che aveva da poco acquistato Cristiano Ronaldo.