“Mi ricorda Ronaldo il Fenomeno” | Baccin, all-in sull’attaccante: può arrivare a due spicci

Uno degli attaccanti che più sono stati paragonati al mito del fenomeno brasiliano, potrebbe vestire presto la sua ex casacca.

Tra metà e fine anni novanta è stata una delle cose più impressionanti che si siano mai viste su di un campo di calcio e, per molti difensori che lo hanno affrontato in quegli anni, era semplicemente immarcabile, il più difficile da fermare. Costacurta, Maldini, Thuram, Nesta, Cannavaro: tutti i più grandi che lo hanno dovuto marcare erano concordi in maniera unanime su chi fosse stato il migliore contro cui avessero dovuto giocare.

Attestati di stima che pongono Luis Nazario Da Lima, in arte Ronaldo, semplicemente tra i migliori di tutti i tempi. Non il migliore semplicemente ed esclusivamente per i gravi infortuni che, soprattutto dal 1998 in poi, ne hanno condizionato carriera e integrità fisica.

Dopo quei gravissimi infortuni “Il Fenomeno” è stato sempre un grandissimo calciatore, soprattutto un goleador implacabile ai tempi del Real Madrid, ma non ha più toccato i picchi di onnipotenza tecnica e calcistica, che lo avevano fatto diventare lo spauracchio di ogni difensore.

Dopo il suo ritiro si è provato in ogni modo a paragonare altri numeri nove a lui, così come si era fatto per decenni a farlo con Diego Armando Maradona prima dell’esplosione di Messi. Per molti, anzi per quasi tutti, però, le gesta di Ronaldo, soprattutto quelle che fanno parte della sua prima parte di carriera, restano e resteranno uniche ed inimitabili e nessuno potrà mai replicarle.

Paragonato a Ronaldo, ecco di chi si tratta

C’è stato un calciatore, però, che per movenze fisiche, tecniche, corporee, ma anche per una certa somiglianza fisica, è stato spesso accostato al Fenomeno. Parliamo di Luis Muriel. Il colombiano, attualmente in forza all’Atalanta, non ha mai avuto la continuità dalla sua, ma ha un potenziale tecnico impressionante e fatto vedere soltanto a tratti.

In Italia ha militato anche con Udinese e Sampdoria, ma le cose migliori le ha fatte vedere con la maglia dell’Atalanta, soprattutto nel periodo post Covid. La stagione 2020/2021 resta la migliore della sua carriera. 22 gol in campionato, 26 tra tutte le competizioni e numeri di classe e di alta scuola che contribuiscono a portare i bergamaschi ad un passo dalla conquista della Coppa Italia e al terzo posto in classifica in Serie A.

Rinnovo impossibile, ecco un’opzione per il futuro

I limiti di Muriel, però, come detto, sono sempre stati diversi, ma sono soprattutto la mancanza di costanza e continuità, la sua pigrizia e la sua indolenza. Nelle stagioni successive il colombiano non si ripete ed ora è diventata l’ultima alternativa per l’attacco di Gian Piero Gasperini. A fine stagione scadrà il suo contratto con l’Atalanta e per lui si parla già di una possibile esperienza in Arabia Saudita.

Un’altra ipotesi, però, porterebbe Luis Muriel a vestire proprio la maglia che fu di Luis Nazario Da Lima, in arte Ronaldo. La numero nove dell’Inter, o comunque la maglia interista, potrebbe essere un’opzione per Muriel che sbarcherebbe in nerazzurro magari per sostituire Alexis Sanchez e mettersi a disposizione di Simone Inzaghi.