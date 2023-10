Lotito, beffa dalla Premier League | Bruciati 30 milioni di euro: ora non li recuperi più

Claudio Lotito si morde le mani: persi 30 milioni di euro che avrebbero fatto comodo alle casse della Lazio. Ormai è tardi per tornare indietro.

Claudio Lotito ancora si mangia le mani per quello che poteva essere e non è stato. Un giocatore, non considerato nella sua Lazio, che ora vale più di 30 milioni di euro. Una cifra, non certamente spropositata di questi tempi, ma che avrebbe fatto sicuramente comodo alle casse di una società come quella biancoceleste.

Una società che, se da un lato è stata capace di mettere a segno colpi di indubbio valore negli ultimi anni (Ciro Immobile ne è il più fantastico esempio), dall’altro ha anche toppato ingaggiando giocatori dei quali non si ha più ovviamente memoria dalle parti di Formello.

Giocatori come Vedat Muriqi che, considerato “scarso” in maglia laziale, ha completamente voltato pagina una volta lasciata la capitale. Trasferitosi al Maiorca, in Spagna, nel gennaio 2022, il centravanti kosovaro è infatti completamente rinato con la maglia dei bermellones addosso.

Autore di 15 gol in 35 presenze lo scorso anno, il classe ’94 è solo uno dei tanti elementi che non hanno avuto fortuna all’ombra biancoceleste del Colosseo. Elementi, il cui valore di mercato è spesso raddoppiato lontano da Roma, per i quali il numero uno dei capitolini, come detto, si sta ancora disperando.

Lazio, che beffa: il calciatore vale ora più di 30 milioni

Di calciatori spaesati in una squadra e rinati in un’altra ne è pieno il mondo. Calciatori che, pur non essendo fenomeni, vengono subito scartati dalle società le quali, spesso, decidono di privarsene dopo appena cinque o sei partite. Sulla base del “Tutto e subito”, infatti, a questi giocatori non viene concesso il tempo di ambientarsi, crescere e soprattutto sbagliare.

Un percorso, quello dell’ambientazione, della crescita e dell’errore, che non è stato concesso, ad esempio, al portoghese Pedro Neto che, venduto dalla Lazio al Wolverhampton per 17 milioni di euro nel 2019, ne vale ora almeno il doppio. Una rinascita, quella del lusitano, che in biancoceleste ha giocato appena cinque partite (quattro in Serie A e una in Coppa Italia), per la quale Lotito sta ancora mordendosi le mani.

Rimpianto Lazio, Pedro Neto piace ora ad Arsenal e Atletico Madrid

Rinato, come detto, al Wolverhampton dove, nel corso delle ultime stagioni, è riuscito a ritagliarsi sempre più spazio, Pedro Neto è ora diventato il fiore all’occhiello della società inglese che, dopo averlo acquistato dalla Lazio per 17 milioni di euro quattro anni fa, è ora pronta a venderlo al miglior offerente.

Con una valutazione di partenza di almeno 35 milioni di euro, i Wolves si preparano infatti a trattare con una tra Atletico Madrid ed Arsenal le quali, più di ogni altra big europea, hanno mostrato reale interesse nei confronti del centrocampista classe 2000 il quale, a 23 anni, si appresta a compiere il definitivo salto di qualità.