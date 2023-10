Tu non giocherai neanche 1 minuto | La profezia di Pioli non si è avverata: convocato in Nazionale

Il giocatore non è ben visto da Stefano Pioli che gli riserva uno scarso minutaggio ma, nonostante questo, è stato convocato in Nazionale.

Stefano Pioli sta guidando il Milan a risultati importanti. Prima in solitaria in Serie A, in corsa per staccare il pass per gli ottavi di finale di Champions League, la squadra rossonera è in un ottimo stato di forma con quattro vittorie consecutive conquistate in campionato che hanno consentito di superare i cugini dell’Inter che erano andati a +3 dopo il dominio nel derby della Madonnina.

Rispetto alle passate stagioni il Milan sembra disporre di una rosa più ampia e Pioli sta dando il giusto spazio anche alle seconde linee, sfruttando il turnover per far rifiatare i titolarissimi a causa degli impegni ravvicinati.

Hanno impressionato Adli e Thiaw che non erano stati presi molto in considerazione dal tecnico emiliano nei mesi precedenti, dimostrando di meritarsi il giusto minutaggio, mentre diversi nuovi acquisti sono diventati titolari inamovibili.

Da Pulisic a Reijnders fino a Loftus-Cheek, le intuizioni sul mercato di Cardinale si sono verificate azzeccate e hanno consentito di aumentare il tasso tecnico di una squadra che in campo si diverte e fa divertire i tifosi.

Marco Pellegrino convocato con l’Argentina e oggetto misterioso al Milan

C’è però un giocatore che ancora non ha esordito con il Milan. Arrivato dal Platense, dove ha militato sin dalle giovanili, Marco Pellegrino non ha convinto Stefano Pioli. Nonostante questo, è stato appena convocato dalla Nazionale argentina per gli impegni del fine settimana.

Il c.t. campione del mondo Lionel Scaloni è impegnato nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 e per i prossimi due incontri ha convocato la bellezza di 33 giocatori, tra cui Messi e ben sette giocatori della Serie A.

L’Argentina e i convocati, ben tre della Fiorentina

Tre di loro provengono dalla Fiorentina che sta sorprendendo in questo inizio di campionato, da Martinez Quarta a Nico Gonzales fino a Beltran, ancora a secco con i viola ma nelle grazie del tecnico per quanto ha espresso in madrepatria.

I campioni del Mondo 2022 hanno vinto già le prime due partite contro Ecuador e Bolivia e nel mese di ottobre sfideranno prima il Paraguay e poi il Perù. Saranno ben sette i posti disponibili dal girone sudamericano e il pass per l’albi celeste dovrebbe essere una formalità.