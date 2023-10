Cannavaro, questa è ancora casa tua | Ufficiale l’esonero, torna in panchina dove tutto è cominciato

Per Fabio Cannavaro il ritorno in panchina: riparte da casa, per lui una sfida avvincente, subentra al mister appena esonerato.

Fabio Cannavaro ha un’esperienza quasi decennale in panchina. Per lui avventure all’estero, tra Arabia Saudita e Cina, dall’Al-Nassr al Guangzhou, per poi approdare in Italia in Serie B al Benevento con un esonero molto rapido a causa di un rendimento nettamente insufficiente, con i campani che al termine della stagione sono retrocessi in Lega Pro.

Se da calciatore è diventato tra i difensori più forti del mondo, al punto da vincere anche il Pallone d’Oro nel 2006 dopo la conquista del Mondiale con la Nazionale italiana, da allenatore non è riuscito a replicarsi.

Lo scorso campionato di Serie B ha visto molti colleghi ex campioni del mondo 2006 sfidarsi in quanto tecnici della serie cadetta, da Pippo Inzaghi a Daniele De Rossi fino ad Alessandro Nesta.

Fabio Grosso con il Frosinone e Alberto Gilardino con il Genoa sono riusciti a conquistare la promozione in Serie A occupando i primi due posti della classifica, con il Cagliari di Claudio Ranieri che ha staccato l’ultimo pass disponibile ai play-off.

Il Siviglia caccia il suo allenatore, Cannavaro possibile subentrante

Al Siviglia è stato esonerato Mendilibar, tecnico con cui gli andalusi hanno vinto la loro settima Europa League battendo a giugno in finale ai calci di rigore a Budapest la Roma di José Mourinho dopo una partita al cardiopalma e con mille polemiche.

Alla ricerca del sostituto degno, gli iberici stanno valutando diversi profili tra cui proprio quello di Fabio Cannavaro, che tornerebbe nel Paese dove ha militato da giocatore con la maglia del Real Madrid, subito dopo la vittoria del Mondiale, ricevendo il Pallone d’Oro proprio quando era nella rosa dei blancos.

Un Siviglia in crisi, inizio disastroso in Liga e cambio di panchina inevitabile

Fatale il pareggio nell’ultima gara di Liga contro il Rayo Vallecano, avvenuto in rimonta dato il doppio svantaggio iniziale. Una squadra che non è riuscita a ingranare in questo inizio di campionato e la decisione della società, seppur sofferta, è stata inevitabile.

Una rosa in gran parte confermata rispetto a quella che ha concluso in crescendo la passata stagione, conquistando l’ennesimo trofeo internazionale, e che adesso deve concentrarsi in campionato per tornare nelle posizioni che le competono e allontanarsi dalla zona retrocessione.