Hanno spoilerato il mercato | Giuntoli, clamoroso autogol: peggio dei ‘pizzini’ di Paratici

Guaio per Cristiano Giuntoli, gli obiettivi di mercato della Juventus sono stati scoperti: ora si rischia l’inserimento di altri club.

Fu un episodio che è rimasto negli annali del calciomercato. Fabio Paratici, quando svolgeva il ruolo di direttore sportivo della Juventus, scrisse su un pizzino gli obiettivi per rinforzare la squadra nel breve e nel lungo periodo, che fu poi trovato dal cameriere di un ristorante dove aveva mangiato. Da Demiral a Zaniolo fino a Federico Chiesa e il difensore centrale Romero, per arrivare a Dusan Vlahovic, vero colpo della sua avventura a Torino, prima di approdare al Tottenham.

Adesso a manovrare le trattative bianconere è Cristiano Giuntoli, approdato alla Continassa quest’estate dopo aver contribuito con le sue intuizioni a formare il Napoli che ha vinto lo Scudetto dopo 33 anni.

Il suo non è stato un inizio facile, data la poca liquidità e i problemi legati alla sentenza Uefa che ha escluso la Juventus dalle competizioni europee, con le conseguenti ripercussioni finanziarie e di appeal per i top player.

Dopo aver ricevuto il Premio Scopigno al Salone d’Onore del Coni, non ha escluso che la Juventus possa essere protagonista della finestra invernale del mercato, soprattutto qualora si trovasse a ridosso della vetta della classifica.

La Juventus alla ricerca di talenti in Ligue 1

In particolare gli scout juventini stanno attenzionando alcuni gioiellini del campionato francese. Secondo quanto riportato da Tuttosport, questa domenica uno scout si trovava sugli spalti del Groupama Stadium di Lione per assistere alla sfida contro il Lorient finita 3-3.

A essere monitorati sono Mathis Rayan Cherki, trequartista classe 2003, che Fabio Grosso ha inserito in campo solo nei minuti finali, e il classe 2005 Mahamadou Diawara, centrocampista centrale.

La Juventus del futuro, dall’Under 23 tanti gioiellini

Anche dall’Under 23, che milita in Lega Pro, la Juventus può attingere per far crescere giovani talenti che poi saranno testati in prima squadra, a partire dal ritiro estivo. Da Yilmaz a Iling Junior, sono adesso nella rosa e a volte subentrano in campo nella ripresa.

Potrebbe esplodere definitivamente Matias Soulè, mandato in prestito a Frosinone, e autore già di due reti e di ottime prestazioni, con Di Francesco che sta assembrando un gruppo in grado di dare filo da torcere a ogni avversario in campionato, con già 12 punti in classifica ottenuti dopo 8 partite e la zona retrocessione a distanza di sicurezza.