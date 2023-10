Clamoroso Inzaghi: è stato esonerato | Aveva già litigato col presidente, fatale l’ultima partita

Un terremoto che nessuno avrebbe mai immaginato: Inzaghi, i litigi col presidente e un esonero ormai deciso.

La Serie A, com’è noto, è in pausa per lasciare spazio alle gare di qualificazione ad Euro 2024 dell’Italia di Luciano Spalletti che, tra sabato e martedì prossimo, se la vedrà con Malta prima e Inghilterra poi. Due sfide, quelle contro le nazionali maltese e inglese, che si disputeranno rispettivamente al San Nicola di Bari sabato sera e a Wembley tra una settimana esatta.

Gare di qualificazione intorno alle quali, sebbene il campionato sia fermo, ruotano notizie riguardanti allenatori che, proprio dagli impegni delle nazionali, sperano di non perdere nessun calciatore. Allenatori come Simone Inzaghi che, scivolato in seconda posizione con la sua Inter, dopo l’inaspettato pareggio casalingo di sabato contro il Bologna, spera di poter contare sulla completezza della sua rosa al ritorno dalla sosta.

Una rosa, quella nerazzurra che, sebbene ampia, dev’essere sfruttata correttamente dal tecnico piacentino il quale ha già fatto comprendere di non aver per niente apprezzato quanto visto nelle sfide di campionato, entrambe tra le mura amiche di San Siro, contro Sassuolo e Bologna.

Due sfide, conclusesi rispettivamente con una sconfitta e un pareggio, entrambi in rimonta, in cui si è visto come il Biscione possa talvolta peccare di presunzione una volta andato in vantaggio. Le successive vittorie strameritate contro Benfica e Salernitana hanno infatti mostrato una squadra più attenta e determinata che, seppur ora in ritardo di due punti sul primo posto del Milan, ha chiaramente tutte le carte in regola per portare a casa il ventesimo scudetto della sua storia.

La lite col presidente apre le porte al nuovo allenatore: firma arrivata

La pausa per le nazionali servirà a molte squadre per ricaricare le batterie in vista della ripresa che scatterà il prossimo 21 ottobre. Una pausa che, vari presidenti, stanno sfruttando per fare valutazioni su un eventuale cambio di allenatore.

Un cambio di allenatore che, ormai è risaputo, si è concretizzato a Salerno dove il presidente Iervolino, anche in seguito a litigi passati, ha esonerato Paulo Sousa, capace, dopo otto giornate di campionato, di ottenere appena tre pareggi con la sua Salernitana. Una Salernitana, attualmente penultima e ancora a secco di vittorie, sulla cui panchina potrebbe quindi sedersi a breve un nuovo allenatore.

Salernitana, ecco Pippo Inzaghi: l’ex Milan ha già detto sì

Paulo Sousa, come detto, dice addio alla panchina della Salernitana. Una panchina, quella della società granata, sulla quale dovrebbe presto sedersi Pippo Inzaghi che, rimasto senza squadra dopo l’esperienza alla Reggina dello scorso anno, avrebbe già detto sì al presidente Iervolino.

Torna dunque Super Pippo in Serie A, dopo non aver entusiasmato sulle panchine di Milan e Benevento. Chissà che questa non sia la volta buona per affermarsi anche da allenatore.