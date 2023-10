Juve, Pogba è solo un ricordo | Trovato il sostituto, assalto a prezzo di saldo

L’avventura del francese con il club bianconero è ormai arrivata al capolinea e terminerà nel peggiore dei modi. Ecco chi lo sostituisce.

Un secondo ritorno da cui ci si aspettava tantissimo, ma che è stato a tutti gli effetti fallimentare. Uno stipendio da top player, da circa nove milioni di euro l’anno, bonus compresi, ma che non ha portato nemmeno un gol e pochissimi minuti in campo.

Nell’estate 2022 la Juventus riprende Paul Pogba a parametro zero, dopo averlo venduto al Manchester United nel 2016 per circa 100 milioni di euro, e spera di poter contare sul suo apporto e sulla sua classe per aumentare il livello di un centrocampo che negli ultimi anni era stato il vero tallone d’Achille della squadra.

Lui, però, si fa male subito, rientra soltanto in Primavera e accusa altri dolori muscolari che non lo rendono disponibile nemmeno per il finale di stagione. Questa stagione, invece, sembrava essere partita in maniera diversa e con il piede giusto: il francese subentra in campo contro il Bologna e nel match di Empoli e fa intravedere il Pogba di un tempo, con giocate di classe e un livello tecnico che resta superiore a tutto il resto della rosa della Juve.

Durante il match di Empoli, però, arriva la prima doccia fredda e il problema muscolare che tiene in apprensione tutti i tifosi bianconeri. L’infortunio si rivela di lieve entità, ma la notizia che dovrebbe porre definitivamente fine alla sua storia con la Juventus, ma forse anche alla sua carriera da calciatore, è quella che parla di doping. Dalle analisi effettuate dopo la partita di Udine, infatti, nel sangue di Pogba vengono rilevate tracce di testosterone.

Juve, le ipotesi su Pogba

La mazzata è enorme. Pogba chiede le controanalisi e a breve si aspettano i risultati di queste ultime che però non dovrebbero portare ad altri colpi di scena. Al 99% verrà confermata la positività al testosterone e in quel caso l’esperienza di Paul alla Juve potrebbe essere già terminata.

Il club bianconero, infatti, potrebbe adire le vie legali e rescindere per giusta causa il contratto del francese. Nella migliore delle ipotesi potrebbe tenerlo ancora in vita, ma al minimo sindacale: 2000 euro al mese. In ogni caso, qualora dovesse arrivare una lunga squalifica, (si parla addirittura dai due ai quattro anni), l’addio alla Juventus sembra inevitabile.

Juve, ecco l’idea per sostituire Pogba

In quel caso il club bianconero risparmierebbe denari importanti che potrebbe reinvestire sul mercato per trovare un sostituto al francese (e non per forza di pari ruolo). Il primo nome resta sempre quello di Domenico Berardi, già inseguito in estate. Carnevali, però, così come fatto ad agosto, difficilmente accetterebbe la proposta di Giuntoli e rimanderebbe il tutto alla prossima estate.

Un altro nome nella lista della spesa bianconera è quello di Emile Smith-Rowe. Il 23enne inglese sta trovando poco spazio nell’Arsenal, nonostante le grandi qualità fatte vedere anche nell’Europeo Under 21 vinto con l’Inghilterra a luglio scorso, e potrebbe decidere di chiedere la cessione. In quel caso Giuntoli e la Juventus sarebbero in prima fila.