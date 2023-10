Finita la pazienza in 24h | Ausilio fa fuori l’attaccante e compra il sostituto

La dirigenza dell’Inter ha deciso di tornare sul mercato per un nuovo attaccate, mentre è già stato bocciato il nuovo acquisto.

Partenza ottima per l’Inter in questa stagione. Primo posto in classifica insieme ai cugini del Milan con 18 punti su 21 disponibili che sono stati conquistati dai nerazzurri nelle sette partite disputate. Migliore difesa e migliore attacco per i nerazzurri che hanno subito solo tre reti e dimostrano una solidità fisica e caratteriale di grande livello. Simone Inzaghi e la società possono dirsi davvero soddisfatti del rendimento della squadra.

Il migliore in assoluto è capitan Lautaro Martinez, capocannoniere della Serie A e autore di quattro reti da subentrato nell’ultimo impegno di campionato sul campo della Salernitana, fatto che testimonia uno stato di forma ottimale.

Il compagno d’attacco Marcus Thuram si è integrato bene e forma una coppia ben amalgamata in campo, tale da non far rimpiangere Romelu Lukaku, che non è tornato a Milano e ha deciso di firmare per la Roma di José Mourinho.

Non tutto è oro quello che luccica però. Se i titolari stanno convincendo, le riserve non convincono. Arnautovic ha subito una distorsione muscolare che lo terrà lontano dal terreno di gioco per quasi due mesi e Sanchez è lontano dalle prestazioni a cui aveva abituato i tifosi nerazzurri.

L’Inter alla ricerca di un nuovo attaccante, il profilo individuato

In questo modo l’Inter ha scoperto di avere la coperta corta in attacco, unico ruolo dove non ci sono alternative dello stesso valore della coppia di titolari. Il mercato interista ha cercato di risolvere il problema delle seconde linee, consegnando a Simone Inzaghi giocatori che possano consentire un turnover di livello a causa degli impegni ravvicinati.

Per questo motivo Beppe Marotta, secondo quanto riporta SportMediaset, sta cercando di sondare il terreno per acquistare Serhou Guirassy, grande protagonista di questo inizio di Bundesliga con lo Stoccarda, e che è finito nel mirino anche della Fiorentina. Per il bomber franco-guinenano potrebbe esserci un’asta tra i due club italiani.

L’Inter si prende un po’ di tempo ma cerca di giocare in anticipo

Si tratterebbe di una nuova scommessa per i nerazzurri dopo quella, per il momento vinta, di Marcus Thuram. Un giocatore in grado di essere pericoloso sia in area di rigore che calciando dalla distanza o da fermo.

La dirigenza nerazzurra valuterà l’andamento del giocatore in Germania e della squadra di Inzaghi nel prossimo mese per capire se sarà necessario intervenire per portare a Milano un nuovo centravanti.